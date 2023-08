Um homem esfaqueou o namorado da ex em Americana

A vítima, de 31 anos, estava em casa com a namorada quando o ex dela chegou e já foi invadindo o imóvel. O crime aconteceu no Jardim da Balsa.

O atual namorado tentou se esconder no banheiro do imóvel, mas o agressor o alcançou e o atacou com a faca.

O golpe atingiu a vítima no braço esquerdo. O rapaz fugiu e foi atrás de ajuda. Ele foi até a casa do pai que o ajudou a ir para o Hospital. O homem foi socorrido no Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi.

O caso vai ser investigado pela polícia.

