Filho de sheik golpista se pronuncia após exposed

Oinfluenciador digital João Victor Penha da Silva, conhecido como @mrjoaovs, está sendo acusado de viver de montagens nas redes sociais e aplicar golpes em outros influenciadores do meio da moda. Nesta quinta-feira (17/08), o nome do tiktoker viralizou no Twitter, em formato de thread, após uma internauta expor o esquema do jovem.

Segundo denúncias, João Victor ostentava uma vida de luxosa em suas redes sociais, mas todas as roupas de grifes eram, na realidade, de suas vítimas. Algumas delas, inclusive, contrataram o influenciador como personal stylist ou serviços de divulgação por cerca de R$ 10 mil reais, entretanto o jovem não cumpria os acordos e desaparecia.

Além disso, nas redes sociais, o influenciador afirmava ser filho de um Sheik e garantia que tinha contato com pessoas influentes no ramo da moda. Em uma das publicações no tiktok, João aparece ao lado da rapper norte-americana Doja Cat.

De acordo com uma suposta vítima de perseguição online, que afirma conhecer o jovem, João é, na verdade, de origem humilde e vive em um bairro da zona oeste do Rio.

