Tardezinha do tráfico deu ruim no Romano

Não era pagode, mas tinha movimento no final de tarde deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste. Dois homens que estavam no tráfico perderam o material de trabalho (cocaína e maconha) em ação da Guarda Municipal.

O caso aconteceu no conjunto Roberto Romano, periferia de SBO. O caso aconteceu por volta das 18h, bem no final da tarde.

J.L.F.A., 24, estava na atividade e saiu correndo na hora que as viaturas se aproximaram, mas ele não conseguiu se livrar do material que estava vendendo e ainda acabou sendo aborado.

No total, os GMs apreenderam praticamente 100 unidades de material que estavam disponíveis para os viciados que passariam a consumir a droga comprada.

Leia abaixo o relato mais minucioso feito por agentes da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

SUB FIRMINO

GCM VILLALON

GCM JOSÉ

GCM GABRIEL

DATA: 20/08/23

HORA: 17:45

LOCAL: RUA IGNÁCIA PINTO DE CAMPOS N°125 COHAB R. ROMANO.

TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático, está equipe visualizou J.L.F.A 24 anos de idade próximo a um veículo parado em meio a via pública, ao notar a aproximação da equipe tal veículo deixou o local rapidamente enquanto J. que portava uma sacola plástica nas mãos tentou se evadir para o interior do bloco sendo de imediato abordado momento em que tentou dispensar a sacola plástica para o interior do bloco sendo que a mesma bateu no muro caindo sobre a calçada; submetido a busca pessoal foi localizado no bolso de sua bermuda R$ 99,00 já dentro da sacola 28 micro tubos contendo cocaina e 56 unidades de maconha. Diante do exposto indivíduo conduzido até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão de J. Conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da Justiça.

