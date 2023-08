Faustão vai ter que fazer transplante de coração

O Hospital Albert Einstein informa que Fausto Silva teve um agravamento em seu quadro clínico, necessitando entrar no transplante de coração. O apresentador está realizando diálise e utilizando de medicamentos para o bombeamento do coração.

Fausto está internado na unidade desde o dia 5 agosto para tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca.

Segundo o comunicado, o apresentador encontra-se “sob cuidados intensivos”. “O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração”, informou o hospital.

O boletim é assinado pelo cardiologista Fernando Bacal e por Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico e Serviços Hospitalares.

Na última sexta-feira (18), o apresentador gravou um vídeo no hospital e pediu aos fãs que rezem por ele. O vídeo foi compartilhado por João Guilherme Silva, filho de Faustão, nas redes sociais.

