Como ganhar eleições 24 com poucos recursos

Geraldo Alckmin, José Serra, Marcelo Crivella, Gilberto Kassab, Romero Jucá e Raimundo Colombo são alguns dos políticos que contaram com a expertise de Marcelo Vitorino em suas campanhas eleitorais. Com mais de 20 anos de experiência, o especialista em marketing político e eleitoral lança agora o livro Seja Vereador. Publicada pela Matrix Editora, a obra apresenta o caminho para vencer uma eleição com poucos recursos e até mesmo sem equipe.

A busca pela vereança costuma ser o primeiro passo daqueles que almejam uma carreira política e também sonho de quem acredita no potencial dos cargos eletivos para o fomento da participação popular em decisões importantes. Garantir cadeira numa Câmara Municipal, no entanto, é tarefa que exige, além de comprometimento, um plano eficiente de comunicação, capaz transmitir com clareza aos eleitores valores, posicionamentos, projetos e prioridades.

Neste lançamento, Vitorino mostra o que funciona e o que não funciona na disputa eleitoral. Cada capítulo reúne ensinamentos do que fazer para garantir uma campanha bem-sucedida e aumentar as chances de vitória. Os conceitos políticos e eleitorais básicos, as fases da disputa, orientações sobre construir uma rede de relacionamentos e criar conteúdo segmentado são alguns dos tópicos abordados com profundidade.

Conhecer o eleitorado é essencial para saber exatamente quais argumentos utilizar para conquistar eleitores, de acordo com o perfil e público prioritário definido. Por isso, o especialista descreve também, com base em pesquisas, o que se passa na cabeça do eleitor e responde perguntas como: “O que ele busca em um candidato?”, “Como usa a internet?” e “Quais critérios utiliza para definir o voto?”.

Além da teoria robusta, o especialista apresenta lições práticas para alçar o cargo de vereador, com mapa de ações e diretrizes para montar a estrutura da campanha, fazer levantamento de informações, construir argumentos, identificar públicos prioritários e definir a ideologia da candidatura. Há, ainda, uma extensiva gama de exemplos, bem detalhados, de candidaturas com diferentes vertentes políticas, para inspiração e norte.

Seja Vereador, que conta também com a colaboração das especialistas em comunicação e marketing político, Natália Mendonça e Fabiana Vitorino, é leitura indispensável para aqueles que desejam vencer uma eleição mesmo que sozinhos e/ou sem muitos recursos. Com um passo a passo detalhado, exemplos ilustrativos e orientações práticas, esta obra se destina a aspirantes a vereador que desejam criar vínculos fortes e duradouros com os eleitores, aumentando as chances de sucesso na disputa eleitoral.

Ficha técnica

Livro: Seja Vereador – Vença uma eleição com poucos recursos e sem equipe

Autoria: Marcelo Vitorino com Natália Mendonça e Fabiana Vitorino

Editora: Matrix Editora

ISBN: 78-65-5616-329-1

Páginas: 120

Preço: R$ 42,00

Onde encontrar: Matrix Editora e Amazon

Sobre os autores

Marcelo Vitorino – Consultor de marketing político com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais de todos os pleitos nas cinco regiões do país. Atuou em campanhas tradicionais e na organização de militâncias desde o ano 2000. Um profissional com experiência de campo político-partidário, além do conhecimento em marketing e tecnologia. Atuou, entre outras, nas campanhas eleitorais de Gilberto Kassab 2008 (SP), José Serra 2010 (BR), Raimundo Colombo 2010 (SC), Camilo Santana 2014 (CE), Confúcio Moura 2014 (RO), Marcelo Crivella 2016 (RJ), Geraldo Alckmin 2018 (BR), Emanuel Pinheiro 2020 (MT) e Arthur Henrique 2020 (RR), Wilder Morais 2022 (GO), Mauro Mendes 2022 (MT), Marcos Rocha 2022 (RO), Teresa Surita 2022 (RR), Romero Jucá 2022 (RR).

Fabiana Vitorino – Jornalista, especialista em comunicação e marketing político. Formada em Jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, tem pós-graduação em Comunicação Organizacional e MBA em Comunicação Governamental e Marketing Político. Trabalha há mais de 15 anos com comunicação política, atuando em assessoria de imprensa, media training e consultoria em comunicação e marketing político para campanhas eleitorais e mandatos. Foi responsável pela comunicação política de senadores, deputados e secretários. Coordenou a comunicação de campanhas vitoriosas, como a de Artur Henrique para a prefeitura de Boa Vista e a de Wilder Morais para senador de Goiás.

Natália Mendonça – Publicitária, especialista em estratégias de marketing político com foco em ferramentas digitais. Atua no mercado eleitoral desde 2010, dedicando-se a promover a conexão entre os políticos e seus eleitores por meio de marketing digital. Durante sua trajetória, desenvolveu relevantes trabalhos no cenário político brasileiro. Em 2016, montou e coordenou a equipe de marketing do Partido Novo para a eleição de vereadores em Belo Horizonte e em Porto Alegre, além de conduzir a equipe de marketing digital de Marcelo Crivella para a prefeitura do Rio de Janeiro. Em 2018, nas eleições presidenciais, integrou o time de comunicação do candidato Geraldo Alckmin. Em 2020, atuou na campanha digital de Emanuel Pinheiro para a prefeitura de Cuiabá, e em 2022 gerenciou a operação de marketing da campanha do coronel Marcos Rocha, reeleito governador de Rondônia.

