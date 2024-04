Espaços elegantes que expressam conhecimentos culturais e históricos, além da conexão com as preferências do morador: esses atributos que ratificam a relevância de contar com a presença da arte na decoração de interiores. Com a oportunidade de admirar a expressão do belo em suas tantas vertentes, as obras valorizam e acrescentam identidade para o ambiente.

No quesito obras de arte, tanto pode considerar-se os quadros realizados a partir de pinturas das mais diferentes técnicas e estilos, fotografias, urban art e esculturas. “Nas reformas que realizo, costumo enfatizar que a curadoria para a aquisição dessas peças deve estar alinhada aos perfil e preferências dos moradores. Não apenas para a linguagem do projeto, mas elas precisam fazer sentido para aqueles que viverão naqueles ambientes“, afirma a arquiteta Marta Martins. Ainda de acordo com ela, quando a atividade envolve trabalhar com o acervo pessoal, o propósito é encontrar o melhor local para sua disposição, de maneira que acrescente também um significado.