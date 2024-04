A escritora e terapeuta integrativa Regina Pocay participa no domingo, dia 07 de abril, do projeto Caminho Literário. Iniciativa da FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana), o evento acontece das 8h às 12h, no Jardim Botânico de Americana e tem entrada gratuita.

Idealizadora e organizadora de “Realize: Conexões e Saberes”, Regina – que também é psicopedagoga e especialista em respiração consciente – estará no evento em Americana apresentando o livro e, ainda, outros materiais desenvolvidos por ela para a Jornada Realize, projeto de desenvolvimento pessoal e equilíbrio emocional.

“Estou muito animada para compartilhar ‘Realize: Conexões e Saberes’ no Caminho Literário da FLAAM. Este livro é fruto de um trabalho apaixonante e representa o poder da conexão e do compartilhamento de histórias”, diz.

Lançado em setembro, “Realize: Conexões e saberes” é uma jornada de autodescoberta e inspiração e reúne relatos de 25 mulheres incríveis que abraçam os mais diversos temas do universo feminino, oferecendo insights valiosos sobre saúde, bem-estar, empreendedorismo, maternidade, trabalho, realização, entre outros.

Além da obra, quem passar pelo espaço de “Realize” no Caminho Literário poderá conhecer outros produtos do projeto, como as cartas reflexivas e, ainda, saber mais sobre o Desafio Realize, iniciativa online realizada recentemente por Regina em que compartilhou técnicas de respiração consciente e atividades com objetivo de proporcionar momentos de autoconhecimento e bem-estar para uma vida mais saudável e equilibrada.

“‘Realize’ não se resume apenas ao livro. É uma jornada completa, com insights, materiais de apoio, exercícios de respiração consciente e outras iniciativas que buscam promover o autoconhecimento e incentivar a busca pela conexão com seu verdadeiro eu”, resume Regina.

Sobre Regina Pocay

Educadora, terapeuta integrativa, pós graduanda em Neurociências e Comportamento, e especialista em Respiração Consciente, Regina Pocay é idealizadora do método Realize – processo de desenvolvimento pessoal e equilíbrio emocional – e há mais de 20 anos trabalha com pessoas, através de atendimentos individuais e em grupo.

Sobre o Caminho Literário

O Caminho Literário é organizado pela FLAAM, com o apoio de Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama, e conta com a colaboração de diversos parceiros e patrocinadores.

A programação é diversificada e gratuita e, além de ter acesso às obras de diferentes autores, os visitantes poderão participar de atividades como aulas de ritmos e yoga, contação de histórias e intervenções musicais.

Serviço

Caminho Literário da FLAAM

Quando: Domingo, 7 de abril de 2024

Horário: Das 8h às 12h

Local: Jardim Botânico de Americana (Rua Abrahim Abraham, s/nº – Pq Res. Nardini)

Entrada: Franca