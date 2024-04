O grupo CNBC Times Brasil, parceiro da maior marca de jornalismo de negócios do planeta, de propriedade da NBCUniversal, anuncia o primeiro talento de vídeo: a jornalista e âncora Christiane Pelajo.

Pelajo possui experiência profissional de 26 anos na Rede Globo. Ela entrou na Globonews em 1996 para fazer parte do time de apresentadores que colocou o canal no ar. Depois de nove anos na Globonews, integrou a dupla de âncoras no Jornal da Globo durante mais de 10 anos, com cobertura marcante em política e economia. Mesmos temas que se destacaram nos telejornais que apresentou na Globonews.

Ainda no canal de notícias, Pelajo fez história ao se tornar uma das âncoras do primeiro telejornal brasileiro apresentado por três mulheres, o Conexão Globonews.

Em mais de duas décadas de trabalho na Globo, Christiane Pelajo, que fala fluentemente inglês e francês, fez coberturas especiais em diversos países, como França, Espanha, Alemanha, Itália, Grécia, Índia, Estados Unidos, República Dominicana, Chile e em todas as regiões brasileiras. Ela também cobriu as Copas do Mundo da França e Alemanha e entrevistou os principais candidatos à presidência da República do Brasil.

Em novembro de 2022, Pelajo pediu demissão da Rede Globo para se dedicar ao jornalismo de negócios. Tornou-se TedX Speaker como uma das palestrantes de maior reputação do país. Apresentou conferências nos Festivais de Inovação, Tecnologia e Criatividade SXSW (Austin, Texas), WebSummit Rio e Lisboa, South Summit, Rio Innovation Week e Rio2C. Tornou-se coordenadora e uma das autoras dos livros “Ser + Em Comunicação, Uma Sobe e Puxa a Outra” e “Rise and Raise Others”.

Agora, Pelajo retorna à TV brasileira para assumir um dos principais jornais do horário nobre da CNBC no Brasil, que será disponível na televisão e nas demais plataformas.

“Estou honrada e animada em ser âncora da CNBC no Brasil. Estou mergulhada no universo de negócios, inovação, tecnologia e criatividade. Este novo desafio tem total sinergia com o trabalho que venho fazendo nos últimos dois anos. Vamos mexer com o jornalismo de negócios aqui no Brasil”, afirma Pelajo. “Vai ser histórico e não vejo a hora de dizer ‘Boa noite’ de novo, no ar!”.

Para Douglas Tavolaro, founder e CEO da CNBC no Brasil, Christiane Pelajo traz o peso da novidade que a nova emissora de jornalismo já gerou em todo país, desde o anúncio do seu lançamento no início de março.

“Nosso primeiro nome de vídeo não poderia deixar de ser uma mulher que representa tão bem a força, o talento e a inteligência do jornalismo brasileiro. Seu conhecimento no mundo dos negócios, somado à estrutura de notícias da CNBC Times Brasil, vai contribuir com a qualidade da informação no país e apresentar um projeto inovador de telejornalismo”, afirma Tavolaro.