Como será a alimentação do futuro?

Alimentação do futuro (como) Nos próximos dias 26 e 27

de setembro, o Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, sediará a Plant Based Tech 2023 – 2º Salão Internacional de Tecnologias e Produtos Plant Based, um evento de negócios, com o objetivo de apresentar soluções, tecnologias de produção, matérias-primas, além de contar com um espaço para lançamento de novos produtos, degustações e networking.

“O mercado plant based é uma realidade com números impressionantes de crescimento. Mais e mais fabricantes querem investir neste mercado ou aperfeiçoar seus produtos. A partir deste cenário idealizamos a Plant Based Tech, único encontro de negócios que vai da tecnologia de produção ao produtos final e sua distribuição”, comenta Lucia Abdala, diretora da TRIOXP Feiras e Eventos, empresa idealizadora e organizadora da Plant Based Tech e New Meat Brazil.

O evento, promovido pela TRIOXP Feiras e Eventos acontecerá simultaneamente à New Meat Brazil 2023 – 3º Salão Internacional de Carnes Cultivadas e Proteínas Alternativas, único evento profissional de negócios no Brasil focado em carnes cultivadas e proteínas alternativas.

“Tendo em vista que há uma limitação cada vez mais crescente de recursos naturais e terras, que impõe desafios à nutrição de uma população mundial que não para de crescer, a indústria de alimentos está se reinventando, tendo como meta a sustentabilidade das produções atuais. Frente a esse cenário, a carne cultivada em laboratório tem ganhado espaço e aparenta ser um setor promissor. O nosso objetivo é abrirmos espaço para que pesquisadores, profissionais do setor alimentício, governo, varejo e produtores encarem de frente às transformações da indústria de alimentos”, adianta Lucia.

Público alvo:

O evento será destinado às foodtechs; indústria de alimentos; indústria de matéria prima; estudantes; engenheiros de alimentos; supermercados; nutrólogos e nutricionistas; profissionais de saúde; chefs; investidores; empresas de tecnologia; pesquisadores; startups; restaurantes; instituições governamentais.

Dados de mercado

US$ 10 bilhões é a estimativa atual do mercado de protéinas alternativas.

US$ 1,40 trilhão é a estimativa de valor de mercado para carnes e laticiínios alternativos até 2050.

US$ 3.1 bilhões é o investimento que o mercado de Plant Based atingiu em 2020.

R$ 457, 52 milhões é o faturamento do mercado plant based no ano de 2020, apresentando uma alta de quase 70% desde 2015.

A área de exposição da Plant Based Tech contará com:

Insumos, ingredientes e matérias-primas.

Embalagens e logística.

Equipamentos e máquinas.

Alimentos e bebidas.

Foodtechs.

Tecnologia para produção.

Sistemas especializados em inovação e qualidade.

Consultoria e certificação.

Serviços.

Associações e entidades.

Além da lista mencionada acima, a área de exposição da New Meat Brazil 2023 contará com fornecedores de biorreatores e processos para biotecnologia.

A área de exposições dos eventos estará aberta gratuitamente ao público interessado.

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

Entre os destaques da programação técnica no módulo Plant Based Tech 2023 ,que acontecerá no dia 26 de setembro, estão os temas relacionados à evolução do mercado plant-based; avanço regulatório dos produtos plant-based; processos de fabricação e tecnologias em toda a cadeia plant-based; expectativa nacional de produção de feijão, pulses e colheitas especiais para a indústria Plant- Based.

Já na programação técnica do módulo New Meat Brazil 2023, que acontecerá no dia 27 de setembro, os temas de destaque são: Avanços de pesquisa e ensino em carne cultivada no Brasil; Avanços Tecnológicos em Biotecnologia Alimentar; Pescado por cultivo celular; Bioimpressão é um caminho para carne cultivada?; Cadeia produtiva de alimentos derivados de animais e seus impactos sócio ambientais; Insetos na Alimentação Humana.

A programação completa e as inscrições para os módulos técnicos, podem ser acessadas neste link: https://newmeat.com.br/programacao/

