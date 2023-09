Final de jogo: #Grêmio 1×0 Palmeiras

Com um gol do João Pedro no 1º tempo e um jogador a menos por boa parte da etapa complementar, os gaúchos venceram a equipe do Palmeiras aqui na Arena e seguimos no G4 do #Brasileirão2023!

O tecnico Abel Ferreira deixei o campo de jogo antes do apito final. O seu time reclamou de um lance que teria sido um penalti em cima do jovem Endrick, mas a arbitragem mandou seguir a jogada.

O Verdao vinha empolgado e reduzindo a diferenca para o Botafogo. Agora a diferenca esta em 7 pontos mas os cariocas tem um jogo a menos e podem fazer a diferenca subir para 10 pontos.

Neste sexta feira o Botafogo pega o Corinthians fora de casa e a torcida do Palmeiras vai ter o dilema de torcer para o arquirrival ou ver o Timao se aproximar da zona do rebaixamento em caso de derrota.

