O perigo do autodiagnóstico do TDAH

(Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade), uma condição neurológica crônica que vem assolando brasileiros de todas as idades, mas especialmente as crianças.

O TDAH não surgiu recentemente, mas, de tanto as pessoas procurarem o porquê de terem desatenção ou esquecimento recorrente – alguns dos principais sintomas a serem analisados pelos médicos, a onda de diagnósticos se fortaleceu.

Algumas características observadas nos pacientes com TDAH são:

“Esse crescente aumento de casos de TDAH reforça a necessidade de nos consultarmos com médicos desde os primeiros anos de vida, evitando assim problemas maiores no futuro. Outro ponto importante é a atenção com a aceitação de uma análise realizada somente por meio de sites de pesquisas. O médico precisa ser consultado antes de qualquer diagnóstico e medicação, para uma investigação completa”, afirma a Head de qualidade da Manipulaê, Regiele Alves.

Segundo o resultado da segunda edição do estudo realizado pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ), 40% dos brasileiros fazem autodiagnóstico médico pela internet, o que pode acarretar no uso indevido de medicamentos para concentração e foco.

Na verdade, o processo de diagnóstico do TDHA envolve uma avaliação clínica, histórico médico e comportamental detalhado, entrevistas com o paciente e familiares, além da observação do comportamento do paciente em diferentes contextos.

Vale lembrar que os sintomas do TDAH podem variar de pessoa para pessoa e podem ser mais predominantes em um dos subtipos (desatenção, hiperatividade ou impulsividade). Algumas pessoas apresentam principalmente sintomas de desatenção, enquanto outras podem apresentar uma combinação de sintomas de hiperatividade e impulsividade.

O tratamento geralmente é feito com uma abordagem multidisciplinar, que pode incluir terapia comportamental, aconselhamento, educação sobre o transtorno e, em alguns casos, medicamentos.

As fórmulas manipuladas complementam o tratamento do TDAH fornecendo nutrientes essenciais para o cérebro, apoiando a função cognitiva e a concentração. Suplementos como ômega-3 e vitaminas podem ajudar a melhorar os sintomas e o bem-estar geral.

Sobre a Manipulaê

Rede de farmácias de manipulação incorporada pelo Grupo RaiaDrogasil. Com tecnologia exclusiva, permite ao paciente fazer a cotação e a compra de medicamentos manipulados dentro de poucos minutos e atende nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro – em breve também em outras regiões, além de contar com um laboratório próprio na Zona Sul da capital paulista.

Pernambuco fortalece ações de diagnóstico precoce do câncer infantil em parceria com Instituto Desiderata, Opas e St. Jude

Gestores do SUS e hospitais especializados firmam compromisso para aumentar as chances de cura de crianças e adolescentes com câncer

Neste Setembro Dourado, mês de conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer infantil, Pernambuco firma, no próximo dia 12 (terça-feira), um importante compromisso para a garantia de diagnóstico oportuno e acesso rápido ao tratamento de adequado da doença. Gestores do Sistema Único de Saúde, hospitais especializados e sociedade civil vão aderir, juntos, à Iniciativa Global Contra o Câncer Infantil, da Organização Mundial da Saúde. O Instituto Desiderata, organização que atua há 20 anos para aumentar as chances de cura de crianças e adolescentes com câncer, também é ator fundamental neste movimento.

A iniciativa foi lançada, em 2018, para apoiar os países no fortalecimento de seus sistemas de saúde, com o objetivo de aumentar o índice de cura mundial do câncer infantil. O Brasil passou a integrá-la formalmente em 2021. A Organização Panamericana de Saúde (OPAS), que lidera a GICC, escolheu o estado de Pernambuco para dar início às ações da iniciativa no país. Apesar de ser considerado uma doença rara, o câncer é a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos no Brasil. São previsto 7930 novos casos de câncer em crianças e adolescentes brasileiros por ano, segundo estimativas do Inca – 410 deles ocorrem em Pernambuco.

Soma-se a essa preocupação o fato de que a distribuição dessas taxas por região do país ocorre de maneira desigual: em 2019, nas regiões Norte e Nordeste observou-se um aumento da taxa de mortalidade de, respectivamente, 42% e 17%, em relação ao ano 2000, enquanto nas outras regiões, houve uma redução superior a 10%.

O evento também assinala o início do atuação do Instituto Desiderata em Pernambuco para o desenvolvimento de uma estratégia de promoção de diagnóstico precoce em conjunto com os principais atores da rede de oncologia pediátrica do estado. Uma ação inspirada no Unidos pela Cura, experiência bem-sucedida no Rio de Janeiro que, desde 2005, colabora para diagnóstico precoce do câncer infantil. Estima-se que 10% das crianças e adolescentes com câncer no município foram encaminhados para tratamento pela estratégia, com 91% desses casos suspeitos agendados para investigação diagnóstica em até 3 dias úteis.