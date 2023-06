Como unir o futebol com a religião?

Como jogador, os torcedores brasileiros conheciam bem os dribles, passes e lançamentos de Hernanes, que começou a carreira no Unibol, passou pelo São Paulo, chegou à seleção brasileira na Copa de 2014, e depois seguiu para a elite do futebol mundial. Mas existe outra versão do astro menos conhecida: a de mensageiro da fé.

O Profeta, como foi apelidado por declamar versículos bíblicos para pessoas próximas, decidiu, já aposentado dos campos, disseminar ainda mais o Evangelho. Assim nasce Carta do Profeta, livro publicado pela Citadel Grupo Editorial. “A cada meditação sobre a Palavra de Deus que eu fazia, passei a escrever o entendimento sobre a mensagem desvendada, e desse processo compreendi o que era verdadeiramente ser profeta. É aquele que sempre tem uma mensagem importante e reveladora para passar às pessoas.”, revela.

Na obra, o pernambucano que atualmente vive na Itália, analisa o velho e o novo Testamento para mostrar as mudanças na forma de enxergar e viver a fé em diferentes períodos históricos. Ele destaca trechos das escrituras e demonstra como a interpretação sobre os acontecimentos foi modificada após a chegada de Jesus na Terra. Na narrativa, ele se utiliza de metáforas como “bom vinho” e “metanoia”, que representa a mudança de lógica, mental e espiritual.

A minha intenção é lhe dar uma nova proposta de ver o mundo,

um novo entendimento de ver Deus. Como falei antes,

é experimentar uma verdadeira metanoia,

uma mudança de lógica e de mente

(Carta do Profeta, pg. 62)

Em Carta do Profeta, Hernanes expõe maneiras de se libertar do medo, da ignorância, da vaidade dos pensamentos, da necessidade de aprovação, da culpa e da autocondenação. Além de passar a enxergar o mundo a partir de uma visão completamente diferente, que possibilitará um novo e poderoso entendimento em relação à vida, a Deus, à Bíblia e à religião.

Ficha Técnica

Título: Carta do Profeta

Autor: Hernanes

Editora: Grupo Citadel

ISBN: 978-65-5047-215-3

Páginas: 176

Formato: 14cm x 21cm

Preço: R$ 49,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor: Futebol e religião sempre nortearam a vida de Hernanes. O ídolo do São Paulo nasceu em um lar católico no Recife e cresceu no interior de Pernambuco, sempre guiado por um grande senso de fazer o certo e o justo. Foi ao mudar-se para São Paulo, aos 15 anos, que teve o primeiro contato com a Bíblia. Nesta obra, ele mostra que, não à toa, foi apelidado de “O Profeta”, como ficou conhecido desde quando atuava como jogador no São Paulo. Atualmente, Hernanes vive na Itália – país onde jogou na Lazio, Inter e Juventus – com sua família, onde dedica-se a sua vinícola e aos seus estudos e escritos sobre a mensagem do Evangelho.

Sobre a editora: Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Grupo Editorial Citadel nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como, Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.