Comunidade em SB em oração por padre Moises

comunidade de São Paulo Apóstolo em Santa Bárbara d’Oeste, sofreu grave acidente no começo do ano.

Hoje ele atua em Mogi Guaçu e ainda está em recuperação. Na redes sociais, a comunidade de São Paulo Apóstolo tem pedido orações pelo padre.

Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem, providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio. Assim espero. Seja sempre feita a Vossa Santíssima Vontade. Amém”.

Continuemos rezando pelo nosso Amado Padre Moisés, que os arcanjos juntamente com a Virgem Desatadora dos nós intercedam a Deus pela restauração da Saúde.

O padre sofreu diversos ferimentos e foi socorrido pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa de Mogi Guaçu, onde passou por cirurgia e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva.

