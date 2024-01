Sogro mata genro esfaqueado na vila Bela

Sogro matou o genro esfaqueado na vila Bela em tragédia familiar registrada em Americana. Fernando Aparecido da Silva, 38 anos, perdeu a vida após ser esfaqueado pelo sogro de 62 anos.

O homicídio ocorreu durante uma briga iniciada por agressões a sua filha e neta. Após presenciar as violências, o idoso reagiu, desferindo facadas contra o genro, que não resistiu aos ferimentos.

O sogro fugiu do local, deixando um rastro de tragédia na rua João Rascovik, Vila Bela, região do Antônio Zanaga, na noite de quinta-feira (18). A Guarda Municipal de Americana atendeu à ocorrência.

O autor das facadas fugiu e não foi localizado.

Testemunhas contaram que, por volta das 20h30, o idoso teria presenciado sua filha de 35 anos, e a neta de 15 anos, sendo agredida por Fernando. Na sequência, ele pegou uma faca e golpeou o rapaz e, em seguida, fugiu do local.

A vítima foi socorrida pelo irmão até a unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Zanaga, porém não resistiu aos ferimentos. O corpo de Fernando foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

