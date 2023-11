Autor bestseller do Brasil- Com mais de 425 mil seguidores nas redes sociais,

onde compartilha aprendizados e palavras de superação para milhares de leitores, o autor do bestseller “Café com Deus pai”, marca presença em São Paulo, em três dias que prometem reunir centenas de pessoas na cidade.

Neste dia 28 de novembro, o autor estará em Americana, São Paulo, para a Tour Vencedores Vencem Dores, a partir das 20hrs.

Junior Rostirola ganhou imenso destaque após o livro bombar pelo país através de leitores orgânicos, e também, nas redes sociais por meio de influenciadores e celebridades que descobriram o livro em meio ao acaso ou indicação.

“Café com Deus pai” conquistou o pódio de livro mais vendido do Brasil em 2023, com mais de 800 mil cópias vendidas segundo a Revista Veja, PublishNews e Amazon. Em sua nova edição 2024, que será lançada presencialmente na cidade, já está superando os recordes da edição anterior.

Nesta obra, Junior Rostirola, convida o público a experimentar doses diárias de conexão com Deus por meio do devocional. “Ao longo das páginas datadas de 1 de janeiro a 31 de dezembro, o leitor é conduzido a viver 365 dias sob a direção d’Aquele que pode responder às dúvidas e tornar possível todas as coisas: Deus. E além dessa imersão espiritual, decidimos trazer a experiência sensorial do café às mãos dos leitores”, conta Junior Rostirola, que mais uma vez deixou claro, que a experiência de tomar uma xícara de café ao acordar, em pleno café-da-manhã, se tornará mais instigante ao lado da obra.

O cheiro de café ao abrir o livro será emanado a cada passada de folha. E o cheiro não está na imaginação não! “Uma tecnologia exclusiva da nossa editora, permite adicionar o cheiro escolhido às folhas e a capa do livro, para que o leitor sinta o cheirinho de café mesmo que não esteja ao lado de uma xícara bem quentinha”, continua.

O autor, nesses anos de carreira, também atingiu a marca de ter um dos podcasts mais ouvidos nas plataformas digitais. Além disso, movimenta o público do Brasil realizando a Tour chamada “Vencedores vencem dores”, onde relata o caminho de superação e dificuldades que enfrentou na vida e que o transformou na grande referência como autor e precursor da leitura devocional como hoje é conhecida.

Durante a turnê gratuita pelo país, Junior relata os traumas de infância e conta com detalhes sobre os fortes problemas familiares que enfrentou. Com a orfandade de um pai ausente, a agressão dentro de casa, bullying, escassez financeira da família e outros.

A superação das dores vividas por Junior, o levou a se tornar fundador da Associação Escolhi Amar, que abrange diversos projetos sociais, entre eles: o abrigo Lar da Criança Feliz, que já acolheu mais de 3235 crianças de 0 a 12 anos; o Lar do Adolescente, que já amparou mais de 210 adolescentes de 12 a 18 anos; Abraçou também uma nação através da Missão Haiti, que além de alimentar pessoas física e espiritualmente, ainda mantém mais de 200 crianças na escola.

Por ter sofrido tanto com a destruição e vícios comuns existentes nos lares, hoje dirige o “Centro de Recuperação Feminino Conviver”, que já assistiu mais de 776 mulheres dependentes de substâncias psicoativas ou portadoras do vírus HIV.

Para curar a angústia da escassez, criou o “Mercado Solidário”, que já distribuiu centenas de toneladas de alimentos para famílias que podem escolher os itens que necessitam.

Um menino que nunca era chamado para o time de futebol na época da escola, atualmente promove oportunidades para que muitas pessoas participem de diversas modalidades esportivas. Além de realizar visitas a presídios e fornecer atendimento psicológico gratuito para o público de baixa renda.

Os eventos realizados na cidade são abertos ao público, e para maiores informações, basta acessar os links disponíveis.

Tour Vencedores

Tour Americana/SP

Data: 28 de novembro de 2023

Local: Comunidade da Fé Church – Americana/SP

Endereço: Av Cillos, 3673 – Parque Novo Mundo

