Cabo Natal destina recursos para construção de campo e Comunidade Geriátrica

O vereador Cabo Natal, apresentou duas emendas ao orçamento

municipal de 2024. Uma delas para a Comunidade Geriátrica e outra para a construção de um campo de futebol no Jardim Planalto.

O parlamentar destinou R$ 323.676,65 para a construção de um novo chalé, com dois quartos e uma sala de fisioterapia, com aquisição de equipamentos e materiais, para atendimento dos idosos residentes na Comunidade Geriátrica. O objetivo é ampliar quatro vagas no local com a construção do novo chalé.

Idêntico valor foi destinado para a construção de um campo de futebol na área pública situada no Jardim Planalto. O objetivo é oferecer uma opção de entretenimento e lazer à comunidade, assim como recuperar a área, que está abandonada, segundo o vereador.

“A Comunidade Geriátrica desenvolve uma atividade muito importante hoje em nossa cidade, abrigando idosos quando as famílias não têm condições de cuidar. Com a ampliação dos serviços oferecidos, esse idosos terão ainda melhores condições de atendimento”, afirmou Natal.

“A área no Jardim Planalto precisa ser revitalizada, com a implantação de um campo que poderá ser utilizado pelas crianças, jovens e por toda a população daqueles bairros”, concluiu o vereador.

O projeto de lei 98/2023, que estima receita e fixa despesas para o exercício de 2024 (Orçamento), e as emendas apresentadas por todos os vereadores foram votados em primeira discussão na sessão de segunda-feira (27/11).

A votação da redação final deve acontecer na próxima sessão, que acontece na segunda-feira, dia 04/12). A sessão tem início as 14h, com transmissão ao vivo pelo Youtube e pelo Facebook.

ORÇAMENTO IMPOSITIVO – O chamado Orçamento Impositivo foi aprovado em Nova Odessa em 2021. O objetivo é ampliar a participação popular na destinação de recursos do orçamento municipais através dos vereadores, representantes eleitos pelo povo.

Desde o ano passado, com o aumento do percentual do orçamento impositivo, os parlamentares podem escolher o destino de 2% da Receita Corrente Líquida por meio de emendas apresentadas ao projeto de lei que fixa receitas e despesas do município.

Para o orçamento de 2024, cada vereador pode escolher a destinação de R$ 647.353,30, sendo que metade desse valor deve ser destinado para investimentos em saúde. As emendas deverão ser aprovadas em plenário.

