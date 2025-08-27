Os candidatos que desejarem participar do concurso da Seduc-SP têm até as 16h, do dia 28 de agosto de 2025 (horário de Brasília – DF), para efetuar a inscrição, pois o prazo foi prorrogado. Organizado pela FGV Conhecimento, o Processo Seletivo Simplificado busca preencher vagas de contratação temporária de docentes para a educação profissional técnica de nível médio, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

A seleção visa à formação de cadastro de reserva, com o objetivo de contratação temporária de professores para ministrar aulas presenciais aos estudantes da Educação Profissional Técnica de Ensino Médio da rede pública estadual de ensino, com remunerações que vão até R$ 5.565,00.

Com atuação em todo o estado de São Paulo – abrangendo as 91 Diretorias de Ensino e diferentes eixos tecnológicos, o edital é destinado a profissionais com formação em nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), pós-graduação na área técnica, notório saber ou experiência prática reconhecida. Em caráter excepcional, também poderão se inscrever técnicos de nível médio com atuação comprovada na respectiva área de conhecimento.

Taxa do concurso

A taxa de inscrição do concurso é de R$ 49,00 e deve ser paga por meio de boleto bancário até o dia 29 de agosto de 2025, também de acordo com o horário oficial de Brasília. O processo seletivo é composto por uma prova objetiva de múltipla escolha e uma prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As referidas provas estão previstas para ocorrer no dia 28 de setembro de 2025.

As demais etapas contemplam prova prática e avaliação de títulos, de caráter classificatório. Para inscrever-se e verificar todas as informações disponíveis, bem como para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, consulte a página do concurso .

