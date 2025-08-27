Time barbarense brilha na dança em Nova Iorque

Destaque durante a reunião da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste foi a entrega da Moção de Aplauso nº 154/2025, de autoria do vereador Gustavo Bagnoli, ao Laboratório da Dança Fernanda Araújo pela participação na final mundial do Valentina Kozlova International Ballet Competition, em Nova Iorque, e pelo reconhecimento internacional obtido.

Câmara barbarense aprova três projetos e 17 moções em sessão ordinária

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizou, nesta terça-feira (26), a 30ª Reunião Ordinária de 2025, no Plenário “Dr. Tancredo Neves”. A pauta contava com a votação de três projetos e de 15 moções, mas, durante a sessão, foram incluídas outras duas matérias, totalizando 17 moções aprovadas.

Entre os projetos aprovados, destacou-se o Projeto de Lei nº 51/2025, de autoria do vereador Alex Dantas, que institui o programa “Juntos Contra o Silêncio” e cria a “Caminhada pelo Enfrentamento e Prevenção do Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” no calendário oficial do município. Também receberam aprovação dois projetos de decreto legislativo para concessão do título de “Cidadão Barbarense”: um ao senhor Bruno Zancan Feliciano, de autoria do vereador Tikinho TK, e outro a João Antônio Martini Junior, apresentado pelo vereador Juca Bortolucci.

As moções contemplaram uma variedade de manifestações, que foram desde pedidos de apelo às autoridades estaduais e federais até homenagens e reconhecimentos. Entre elas, estiveram solicitações pela ampliação da Ronda Escolar e do efetivo do Corpo de Bombeiros em Santa Bárbara, além de medidas de combate à adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Houve ainda uma moção coletiva de repúdio à revogação de decreto federal que garantia a proteção da vida desde a concepção, substituído pelo Decreto nº 12.574/2025, que institui a Política Nacional Integrada da Primeira Infância (PNIPI).

As manifestações de aplauso também marcaram a reunião, como no reconhecimento à Padaria Nunes, pelos 10 anos de fundação; ao ator barbarense Lucas Agrícola, intérprete de Pelé em minissérie da Netflix; e a policiais militares que se destacaram em ocorrências recentes. Foram incluídas ainda duas moções de autoria do vereador Paulo Monaro: a Moção nº 266/2025, que manifesta apelo pela inclusão das Guardas Civis Municipais como beneficiárias do programa habitacional “Moradia Segura”, e a Moção nº 267/2025, que homenageia a Escola Estadual Coronel Luiz Alves pelos 50 anos de fundação.

A sessão contou ainda com a presença de representantes da APAE, que explanaram sobre o evento APAE Show, que será realizado sexta-feira, dia 29 de agosto, a partir das 19h30, no Ginásio de Esportes da Associação e contará com apresentação do padre Antônio Maria.

A reunião foi transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal.

