Gigantão de Americana tem penúltima rodada da fase de grupos da 1ª divisão

O Campeonato de Futebol Amador de Americana, o Gigantão 2025, promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana, está chegando na reta final da fase de grupos. No final de semana, as equipes entraram em campo para a penúltima rodada da 1ª divisão. Pela 2ª divisão, as partidas foram válidas pela terceira rodada do torneio.

Os jogos aconteceram nos campos do São Vito, Unidos da Cordenonsi, Centro Cívico, Guarani, Parque Gramado, Parque Novo Mundo, Benfica e Bertini.

O campeonato segue com a última rodada noturna da fase de grupos da 1ª divisão, nesta terça-feira (26), no campo do Centro Cívico.

“A fase de grupos está chegando na reta final e a cada rodada a gente vê jogos muito disputados e a torcida marcando presença. É muito gratificante ver a entrega das equipes em campo e a presença do público prestigiando os jogos nos diferentes campos da cidade”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal

Barrócos

A Secretaria de Esportes informa que após análise da súmula da partida entre São Roque e Barrócos, e por decisão da Junta Disciplinar Deportiva (JDD) e da Comissão Disciplinar, a equipe do Barrócos foi punida com a perda de 6 pontos.

A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantão 1ª Divisão”.

RESULTADOS

1ª divisão – Sábado, 23/08

3ª rodada

São Roque 1 x 0 Barrócos

Guarani 0 x 3 Mirandola

Parná 5 x 0 Morada do Sol

Paysandu 2 x 1 Lírios City

Cidade Jardim 4 x 0 Malucos da Praia

Bruxela 2 x 0 Guanabara

Unidos da Mathiensen 1 x 0 Faixa Preta

Cantareira 1 x 0 Milan 019

2ª divisão – Domingo, 24/08

3ª Rodada

Novo Sport F.C. 2 x 1 Leão E.C./Jardim da Paz

Estrela Azul 3 x 2 Monte Verde

Unidos do Guanabara 1 x 1 E.C. Novo Mundo

América 2 1 x 1 América 1

São Paulo Lírios 4 x 3 Predador/Botafogo

Unidos da Morada 1 x 0 São Vito

Unidos da Norte 0 x 1 Praia Azul/Unidos da Gruta

Benedetto’s 6 x 1 São Luiz/Portuguesa

RODADA NOTURNA

1ª Divisão – Terça-feira (26/08)

Campo do Centro Cívico

19h – Morada do Sol x Paysandu

21h – Faixa Preta x Cantareira

