Com Diego, Americana comemora 150 anos

Com a presença do ex-prefeito Diego De Nadai (2009-2014) ao lado do prefeito Chico Sardelli (PL) e do vice Odir Demarchi (PSD), Americana faz na manhã desta quarta-feira a comemoração dos 150 anos da cidade. O NM ressaltou no começo da semana que a festa de hoje parece não ter alcançado a pompa prometida no lançamento feito no ano passado.

Foi a primeira vez que ele participa de um evento da prefeitura desde 2014, quando deixou a administração de ter sido reeleito com 72 mil votos em 2012.

SEM CHOCOLATE E OMAR Diego foi chamado para fazer uma fala no evento. A informação oficial é que o também ex-prefeito Omar Najar (MDB 2015-2020) foi convidado, mas não compareceu. Como ex-prefeito da cidade (um dos sete deste século), DDN fez uma fala elogiando Chico, chamado de ‘pacificador’.

Outra não presença é a do ex-prefeito Paulo Chocolate (2014), que governou a cidade por cerca de 5 meses quando assumiu o posto depois que DDN foi cassado no TSE.

Diego com poder e força pra 2028

O meio político de Americana vê em Diego uma força que pode voltar em 2028. Mas ele mesmo sabe das dificuldades que teria caso colocasse seu nome ‘pra jogo’. Ele tem a irmã Talitha De Nadai (PDT) vereadora, atuou brevemente como consultor do PDT antes da eleição passada e ainda tem conhecimento de ‘rua’ e da periferia da cidade.

Players maiores (empresários e partidos) enxergam em DDN alguém com conhecimento e força para alterar ou encaminhar o jogo em 2028.

