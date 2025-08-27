Câmara de Sumaré homenageia corretores de imóveis que atuam na cidade

Seis moções de congratulação à categoria foram aprovadas durante a sessão desta terça-feira

A Câmara Municipal de Sumaré aprovou seis moções de congratulação ao Dia do Corretor de Imóveis, comemorado anualmente em 27 de agosto. As homenagens foram prestadas durante a 25ª sessão ordinária do ano, realizada nesta terça-feira (26). As moções foram apresentadas pelo presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania), e pelos vereadores Geraldo Medeiros (PT), Professor Edinho (Republicanos), Alan Leal (PRD) e Tião Correa (PSDB).

Em sua moção, o presidente Hélio Silva citou o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) de Sumaré e a Delegacia Regional de Americana, pela celebração do Dia do Corretor de Imóveis. “Nesta data tão significativa, celebramos uma classe de profissionais que são verdadeiros pilares para o desenvolvimento de nossa cidade. Mais do que intermediar negócios, os corretores de imóveis são arquitetos de sonhos, consultores de vida e agentes essenciais que transformam projetos em lares e investimentos em prosperidade. O dinamismo do mercado imobiliário, que impulsiona o crescimento urbano e fortalece a economia local, pulsa graças ao trabalho diário e dedicado de cada um desses especialistas”, ressaltou Hélio Silva na moção.

Já o vereador Alan Leal homenageou dois profissionais que atuam em Sumaré: Sérgio Luis de Oliveira, que iniciou sua carreira no mercado imobiliário em 2008, e Leandro José Cirino, que começou como corretor de imóveis em 2017 e hoje é gestor de equipe em uma imobiliária local.

Na moção que apresentou nesta terça, o vereador Geraldo Medeiros lembra que “a atividade de corretagem contribui significativamente para o desenvolvimento social e econômico dos municípios, ao fomentar o setor imobiliário, gerar empregos e renda, estimular investimentos e promover a união familiar por meio da moradia”.

O vereador Professor Edinho ressaltou que “trata-se de uma atividade que exige conhecimento técnico, responsabilidade, ética e, sobretudo, compromisso com o desenvolvimento humano e urbano de nossa cidade”. Por fim, o vereador Tião Correa classificou os corretores de imóveis como “verdadeiros especialistas multitarefas, cujo compromisso e paixão não conhecem limites”.

Demais moções

Ainda durante a entrega de moções, o presidente Hélio Silva parabenizou Melissa Sampaio da Rocha Almeida, de 9 anos, por sua recente conquista do título de 1ª Princesa Infantil de Sumaré. O vereador Valdir de Oliveira (Republicanos) apresentou moção de congratulação ao comerciante Adriano Gonçalves.

O vereador Dudu Lima (Cidadania) homenageou os conselheiros eleitos para representarem a sociedade civil no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Sumaré. O vereador Wellington Souza (PT) parabenizou o grupo de capoeira Ritmo Brasil, representado pelos Mestres Diego, João e Papagaio, em reconhecimento ao trabalho voluntário, social e cultural desenvolvido em prol da comunidade.

Já o vereador Lucas Agostinho (União Brasil) homenageou a amazona Larissa Martins Estefaneli por seu “exemplo de juventude determinada, talento, humildade e amor genuíno pelos cavalos”. Por fim, os vereadores Welington da Farmácia (MDB), Professor Edinho e Hélio Silva apresentaram moção de congratulação à Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Sumaré, pela realização do 20º Jantar da Advocacia e o tradicional Baile dos Advogados, realizado no último sábado (23), no Clube Recreativo.

A Mesa Diretora aprovou as moções de pesar apresentadas pelo vereador Tião Correa, em função do falecimento de Otávio Pereira Rosa, e pelo vereador Alan Leal, pelo falecimento de Jessé da Cruz Gonçalves.

Projetos

Três projetos foram aprovados durante a sessão. O Projeto de Lei nº 347/2025, de autoria dos vereadores Tião Correa e Hélio Silva, institui o dia 17 de setembro como o Dia Municipal de Conscientização sobre as Distrofias Musculares. Apresentado em regime de urgência, o PL nº 413/2025, de autoria do prefeito Henrique do Paraíso, pede autorização para promover a abertura de credito adicional especial no valor de R$ 186.150,00. Já o Projeto de Decreto Legislativo nº 8/2025, de autoria do vereador Valdir de Oliveira, confere o Título de Cidadão Sumareense a Aldo Ribeiro Monteiro.

Previsto na Ordem do Dia, o PL nº 396/2025 saiu de pauta por pedido de vista do próprio autor, o presidente Hélio Silva. O projeto denomina como Praça Expedito Ferreira dos Reis a área desapropriada pelo Decreto Municipal nº 4265/1989, localizada na Rua São Lucas Evangelista, esquina com a Rua São Timóteo, no Parque General Osório.

O registro integral da sessão pode ser acessado no canal da Câmara Municipal no Youtube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare). Já os documentos discutidos na reunião podem ser consultados na íntegra no site da Câmara, por meio do link: https://sumare.siscam.com.br/sessoes.

