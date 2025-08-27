Por falta de pagamento, Centro de Autistas de Nova Odessa pode fechar

Inaugurado em setembro de 2023, o CAN (Centro de Autistas de Nova Odessa) presta um atendimento multidisciplinar semanal a aproximadamente 50 crianças de famílias da cidade. No entanto, corre o risco de fechar as portas caso a Prefeitura não pague uma dívida que seria superior a R$ 500 mil. Nesta semana, chegou a circular um comunicado informando que a clínica seria fechada temporariamente por falta de repasse de pagamento por parte da administração municipal.

O governo do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) tem sido alvo de reclamação constante de empresas terceirizadas que atrasam ou deixam de pagar os funcionários por falta de repasse. Na Câmara Municipal, os bastidores apontam que a crise financeira é grave. O próprio chefe do Executivo admite publicamente que não possui caixa suficiente para pagar dezenas de fornecedores de produtos e mão de obra, colocando em risco a continuidade de serviços.

O contrato de prestação de serviços com o CAN foi assinado pela Secretaria de Saúde do município junto ao Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana). Através do SUS (Sistema Único de Saúde) “municipal”, o CAN oferece sessões de atendimento em diversas especialidades, como Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Psicopedagogia, além de consultas em Neuropediatria.

Cada criança passa por várias das especialidades, conforme suas condições e necessidades específicas. A empresa conta com profissionais treinados na abordagem ABA (Applied Behavior Analysis, ou Análise do Comportamento Aplicada). Todo o atendimento é pago pela Prefeitura, sem custo para as famílias atendidas, com mães e pais das crianças com TEAs (Transtornos do Espectro Autista) que passam semanalmente pelo local.

Problema

A reportagem do NM teve acesso a novas informações que revelam a extensão do problema. Uma mobilização chegou a ser marcada para a frente da Prefeitura na tarde desta terça-feira (27), mas o movimento foi esfriado. Foi dito em mensagem da empresa pelo WhatsApp a famílias de autistas que não houve a intenção de usá-los como “ferramenta de pressão”. Em outro trecho, é afirmado que “suspender os atendimentos nos deixa muito tristes e decepcionados, mas uma inadimplência dessa monta inviabiliza qualquer fluxo de caixa”.

Em seguida, é comunicado que a Prefeitura liberou uma parcela à terceirizada e que “está longe de resolver o problema”, mas sinaliza que há pelo menos a intenção agora de resolver. “Jamais suspenderíamos o atendimento se houvesse fluxo de caixa para continuar mantendo as atividades , mas novamente, infelizmente não temos caixa para isso”, acrescenta. É explicado aos munícipes, ainda, que a situação se arrasta desde outubro do ano passado.

“Oscila entre um pagamento e outro, mas de lá para cá sempre houve alguma inadimplência”, reforça. Devido aos acontecimentos recentes, a Prefeitura teria agendado uma reunião para a próxima segunda-feira, dia 1º. Por fim, é dito que mesmo com a inadimplência, foram mantidos os atendimentos e custeadas todas as despesas. A reportagem solicitou o posicionamento oficial da Prefeitura de Nova Odessa e aguarda a sua manifestação.

