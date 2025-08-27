PM realiza três operações contra tráfico de drogas em Sumaré

A Polícia Militar de Sumaré realizou nesta terça-feira (26) três ocorrências distintas de combate ao tráfico de drogas em bairros da cidade, resultando na apreensão de entorpecentes e materiais usados na comercialização de drogas.

Em patrulhamento pelo Jardim São Francisco, a equipe policial abordou dois homens em atitude suspeita. Um deles admitiu ser responsável pela venda de drogas no local e indicou um ponto de armazenamento. Na residência indicada, foram apreendidos: 114g de ‘dry’, 126g de maconha, 205g de cocaína, 11g de K2, 11g de ice, 99g de crack e 7 frascos de lança-perfume, além de materiais de preparo para venda, como balança de precisão, eppendorfs, faca e peneira. Os dois suspeitos foram conduzidos ao Distrito Policial e permanecem presos à disposição da Justiça.

No bairro Jardim Basilicata, em uma área de mata conhecida pelo comércio de drogas, a equipe da PM abordou dois indivíduos manipulando uma sacola plástica. Um dos suspeitos foi detido e, durante vistoria, a sacola continha: 42g de cocaína, 30g de maconha, 2g de ice, R$ 10 em espécie e um aparelho de telefone celular. O segundo suspeito foi localizado na mesma área. Um deles permaneceu preso, enquanto o outro foi liberado pelo Plantão Policial.

Já no bairro Vila Soma, o patrulhamento avistou dois homens. Um deles fugiu arremessando uma sacola em terreno baldio, mas não foi localizado. O outro acabou abordado e conduzido ao Distrito Policial. A sacola arremessada continha grande quantidade de drogas de diferentes tipos, que foi apreendida. O suspeito foi liberado pelo Delegado de plantão após registro da ocorrência.

Arma em culto

Segundo noticiado pelo jornal Tribuna Liberal, um culto foi interrompido na noite de segunda-feira (25) em uma igreja na Rua Osvaldo Vacari, no bairro Jardim Maria Antonia. O relato é que um policial penal – novo nome para os antigos agentes penitenciários – sacar uma arma durante a celebração, gerando medo e confusão entre os fiéis presentes.

De acordo com relatos de testemunhas, o homem de 47 anos acreditou que um participante estivesse sob ‘influência espiritual maligna’ e tentou intervir de maneira inesperada. A ação foi rapidamente contida por outro participante, identificado como um policial militar aposentado, que manteve a situação sob controle até a chegada da PM, evitando assim que o incidente se agravasse.

Conforme relatos oficiais, a esposa do policial penal informou às autoridades que ele possui histórico de transtornos psiquiátricos, informação que será considerada durante a investigação. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Sumaré e segue em apuração. As autoridades trabalham para esclarecer todas as circunstâncias e responsabilizar os envolvidos conforme a lei.

