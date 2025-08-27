Conferência municipal define política de saúde; participe

Americana recebe agora em setembro sua conferência municipal de saúde- fundamental para a definição das políticas para o setor em toda a cidade. Antes da Conferência marcada para o dia 27 de setembro acontecem as pré conferências em 4 pontos da cidade.

Profissionais de saúde pública na cidade alertam para a necessidade da maior participação da população nesse debate, que tem como principal função democratizar as decisões e receber propostas para o uso de recursos na saúde da cidade.

Alguns disseram ao NM que “até o momento a divulgação pela Prefeitura não tem sido tão abrangente e, de certa forma, a classe média e outras pessoas que poderiam contribuir para melhorias na cidade acabam não sendo informadas e não participam gerando um Plano Municipal com iniciativas e propostas tímidas para as reais necessidades da população”.

Conferência e eixos temáticos

Os eixos temáticos permitem inclusão de muita coisa que se sabemos são necessárias. Por exemplo, a Vigilância Sanitária precisa estar mais presente, cumprindo suas visitas regulares e evitando que a gente sempre tenha “surpresas” com carne estragada e restaurante sujos.

Na maior parte das vezes o evento como um todo acaba atraindo poucas pessoas, o que resulta em uma discussão bastante pobre, gerando um Plano Municipal com poucas iniciativas pra população.

