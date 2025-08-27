Santa Bárbara Rock Fest cresce 80% e ultrapassa R$ 2,3 milhões em vendas

O Santa Bárbara Rock Fest 2025 confirmou seu impacto como motor econômico de Santa Bárbara d’Oeste. Somando praça de alimentação, estacionamento e Vila Turística do Rock, o festival movimentou R$ 2,36 milhões, crescimento de 80% em relação a 2024, quando o total arrecadado foi de R$ 1,3 milhão. O salto confirma a dimensão do evento, que atraiu 98 mil pessoas em público rotativo e fortalece Santa Bárbara d’Oeste no calendário nacional do rock e também como vitrine da economia criativa.

No Complexo Usina Santa Bárbara, entre sexta-feira (22) e domingo (24), a 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest apresentou o maior número de headliners de sua história: Krisiun, Massacration, Titãs, Dead Fish, CPM 22, Jota Quest, Tihuana, Kiara Rocks e Makna, além de 44 bandas selecionadas entre autorais, covers e tributos – distribuídas em cinco palcos Terra, Gig, Água, Jam e Cidade do Rock. Foram mais de 30 horas de festival em uma programação 100% gratuita, reunindo diversão, ativações, gastronomia, solidariedade e acessibilidade.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, o impacto vai muito além dos números. “O Santa Bárbara Rock Fest se tornou mais que um festival de música. Ele é um vetor de desenvolvimento econômico relacionado à economia criativa em Santa Bárbara d’Oeste, gerando renda e emprego. Mesmo sendo um festival jovem, já se posiciona no calendário dos grandes festivais de rock do estado de São Paulo e do Brasil, atraindo um público de todo o estado e de outros estados do nosso país, potencializando o turismo de eventos em Santa Bárbara d’Oeste”, comentou. “A movimentação econômica dentro apenas do Santa Bárbara Rock Fest superou as expectativas, mas bares, restaurantes, hotéis e o setor de serviços também foram favorecidos com esse grande evento que hoje faz parte do nosso calendário e é motivo de orgulho do cidadão barbarense”, completou Evandro.

Food Rock Pague Menos: mais de R$ 2 milhões em vendas

O setor de alimentação dentro do Santa Bárbara Rock Fest atingiu um patamar histórico em 2025. Somando a Food Park e Food Station, o público movimentou R$ 2.049.485,00, contra R$ 1.161.208,00 em 2024 — um crescimento de 76,5%. Na praça de alimentação, 24 estabelecimentos comercializaram 31.678 itens.

Além do faturamento recorde, o festival garantiu repasses sociais: R$ 70.217,40 serão divididos entre o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e a Secretaria de Promoção Social. Considerando também a taxa de inscrição paga pelos comerciantes, o Comtur receberá R$ 44.708,70. Outro destaque foi a geração de oportunidades de trabalho: 150 pessoas atuaram na praça neste ano.

Vila Turística do Rock: faturamento mais que dobrou em 2025

Consolidada como vitrine da economia criativa, a Vila Turística do Rock foi um dos pontos altos do festival. O espaço reuniu 20 expositores e alcançou faturamento recorde de R$ 100.677,70, com a venda de 3.248 produtos. O crescimento foi expressivo: em 2024, o faturamento foi de R$ 46.545,00, o que representa uma alta de 116,2% em 2025. Em comparação a 2023, quando foram arrecadados R$ 40.207,72, o crescimento foi de 150,4%.

O espaço trouxe diversidade de produtos inspirados no universo do rock e da cultura alternativa — camisetas de bandas, biojoias, artigos geek, luminárias, esculturas, crochê, impressões 3D, entre outros — com a presença de empreendedores locais e regionais, além da divulgação dos atrativos turísticos de Santa Bárbara d’Oeste pelo Comtur.

Estacionamento: R$ 215 mil e repasse social à APAE

A estrutura de estacionamento recebeu carros, motos e vans, além de atendimentos no guarda-volumes. A arrecadação total foi de R$ 215.811,00, sendo parte do valor destinada à APAE de Santa Bárbara d’Oeste.

A edição 2025 do Santa Bárbara Rock Fest contou com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

