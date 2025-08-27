Oficinas gratuitas de estamparia e empreendedorismo chegam a Nova Odessa

Qualificação gratuita em uma área criativa e com potencial de retorno financeiro. Essa é a oportunidade para mulheres de Nova Odessa, com o início das oficinas de estamparia e empreendedorismo do Projeto Ateliê 11. Das 25 vagas oferecidas, 16 já foram preenchidas, mas ainda restam 9 para quem quiser participar.

As aulas começaram esta semana, no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), às segundas e terças-feiras, das 8h às 11h, e vão até 30 de setembro. As inscrições podem ser feitas presencialmente no CRAS (Rua das Perobas, 114, Jardim das Palmeiras), ou pelo link: https://bit.ly/atelie11novaodessa.

O curso combina técnicas artísticas de estamparia, estêncil, pintura manual, corte e moldes, com fundamentos de economia criativa, empreendedorismo básico e práticas sustentáveis como o upcycling e o reaproveitamento de materiais descartados. Ao final, uma exposição coletiva reunirá os trabalhos produzidos, criando um espaço para que as participantes apresentem suas criações e pratiquem o que aprenderam sobre precificação, negociação e relacionamento com clientes.

O Ateliê 11 já passou por Cerquilho e Lençóis Paulista, se consolidando como uma iniciativa transformadora para mulheres. Nessas cidades, dezenas de participantes aprenderam técnicas artísticas, fortaleceram sua autoestima e deram os primeiros passos como empreendedoras na economia criativa.

Érica Palhares, especialista em ESG da Desktop, patrocinadora do projeto, ressalta: “Estamos felizes em apoiar um projeto que transforma talentos em oportunidades reais. O Ateliê 11 prova que, quando unimos arte, educação e inclusão digital, conseguimos impulsionar o protagonismo feminino e gerar impacto positivo em toda a comunidade.”

Amala Malaman, coordenadora do Ateliê 11, destacou que em cada cidade por onde o projeto passou, ficou provado o poder da arte para ressignificar trajetórias. “Em Cerquilho e Lençóis Paulista, vimos mulheres ganhando confiança, desenvolvendo novas habilidades e descobrindo caminhos para empreender. Agora, em Nova Odessa, seguimos com o compromisso de criar espaços de aprendizado, troca e autonomia, onde cultura e criatividade se tornam ferramentas para transformação social.”

