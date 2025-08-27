Golpistas levam R$ 4 mil de idoso no Caixa 24h de Mercado na Praia Azul

Dois homens levaram R$ 4 mil de um idoso em golpe aplicado no estacionamento de um supermercado na Praia Azul em Americana. O homem de 75 anos foi para o local para usar o Caixa 24h e ver o saldo de sua conta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP



Mas os homens o abordaram falando que iriam o ajudar na operação. Vídeo mostra que os dois o levaram para o Caixa 24h e o ludibriaram fazendo o saque do dinheiro.

O idoso voltou para a casa e contou que tinha recebido ajuda. O filho foi ver o saldo e percebeu que faltava dinheiro.

Saldo – R$ 4 mil

Eles voltaram para o supermercado (antigo São Vicente da rua Maranhão) e viram que faltavam exatos R$4 mil da conta. Foi feito o pedido das câmeras de vídeo e foram reconhecidos os dois golpistas da foto.

A família vai fazer boletim de ocorrência com os vídeos e imagens dos dois golpistas.

Mais notícias da cidade e região