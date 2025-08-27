Fernando da Farmácia destaca revitalização de campo de malha no Mathiensen

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) acompanhou nesta quarta-feira (27), aniversário dos 150 anos de Americana, o início da obra de revitalização do campo de malha localizada nas ruas Seriemas e dos Bem-Te-Vi, no bairro Vila Mathiesen.

Durante visita ao local, o vereador acompanhou o início dos trabalhos de melhorias, que incluem a substituição do telhado e a pintura do local. “A manutenção da área se faz necessária para que o campo fique mais agradável e seguro, trazendo benefícios à população”, destacou Fernando. O parlamentar é autor da indicação de emenda impositiva no Orçamento Municipal para realizar a reforma.

Importância

Fernando ressaltou ainda a importância dos esportes na vida dos munícipes. “A prática da malha é uma tradição na nossa cidade e um importante espaço de convivência para os moradores. Essa revitalização garantirá melhores condições para que os atletas e a comunidade possam utilizar o local com mais conforto e segurança”, conclui.

