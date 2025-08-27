Nova Odessa conclui ciclo de audiências do PPA 2026–2029

Evento na Igreja Bakhita marcou etapa final de discussões com a população

Com a participação de moradores e representantes de entidades, o evento reforçou o compromisso da administração municipal com a transparência e o diálogo junto à comunidade. Agora, a Prefeitura irá consolidar todas as contribuições recebidas – incluindo as duas audiências presenciais realizadas na Câmara Municipal e na Igreja Bakhita, além da consulta online – para finalizar a minuta do projeto de lei do PPA.

A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento de Nova Odessa realizou, no última quarta-feira (20/08), na Igreja Santa Bakhita, a segunda audiência pública para discussão do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. O evento marcou a conclusão da etapa de participação popular no planejamento das diretrizes orçamentárias e investimentos públicos para os próximos quatro anos.

De acordo com o secretário adjunto de Finanças e Planejamento, Jackson Candian, o Executivo enviará o texto à Câmara Municipal até esta sexta-feira (29/08). “Cumprimos mais uma etapa fundamental com a participação da população. Agora, seguimos para a formalização do plano que norteará o desenvolvimento de Nova Odessa”, afirmou.

Instrumento

O PPA é o instrumento que define as prioridades da gestão municipal em áreas como saúde, educação, infraestrutura, assistência social e segurança, alinhado às metas fiscais e à legislação federal.

A Prefeitura agradece a todos que participaram das audiências e enviaram contribuições por e-mail, reforçando que a construção de uma cidade mais justa e eficiente se faz com o engajamento de todos.”A próxima etapa desse processo será a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que materializará as diretrizes e metas estabelecidas no PPA, garantindo a execução concreta das prioridades definidas com a participação da população”, complementou o secretário adjunto de Finanças.

