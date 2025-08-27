Em homenagem ao Dia Mundial do Cachorro, Gabriel Gonti lança o projeto audiovisual “Canção para Meu Cachorro”, em seu canal no YouTube. A música nasceu em 2018, inspirada na relação de afeto com Kika, a cachorra da infância que marcou sua família.

Canção para Meu Cachorro: https://www.youtube.com/watch?v=cC8wWgBHKo8

A labradora vira-lata tinha um amor grande por toda família, mas tinha uma relação muito especial com o pai do cantor. Quando ele viajava, ela sabia onde era o escritório dele e fugia de casa para ir até lá, verificar se o dono estava por ali! Esse amor e cuidado sempre chamou a atenção de Gabriel.

“Estava na minha casa tomando um café com meu amigo Peu Del Rey e disse que queria fazer uma composição diferente naquele dia. Queria compor sobre essa parceria tão bonita e de amor que desenvolvemos com nossos cachorros”, explica o cantor.

A “Canção para Meu Cachorro” traz em seus versos essa relação de cumplicidade, fidelidade e sentimentos genuínos que construímos com nossos bichinhos de estimação:

“Já não sei viver sem ter você bagunçando tudo dói só de pensar em te perder”

O clipe retrata esse relacionamento mostrando cenas de convivência na fazenda da família entre Gabriel e o cachorro adotivo. O vídeo mistura momentos lúdicos e leves com momentos de solidão, exibindo a alegria da presença e a dor da ausência.

“No videoclipe, a gente quis refletir essa coisa de estar com o cachorro que você ama, simbolizando ao mesmo tempo a cumplicidade e também o desafio da perda”, comenta o músico.

A canção já está disponível nas plataformas de música e recentemente se tornou trilha sonora de um dos vídeos mais viralizados deste mês nas redes sociais: um garotinho dando seus primeiros passos na areia, com o apoio do seu amigo fiel de 4 patas.

