Americana: Fundo Social recebe 2 toneladas de alimentos do Encontro de Carros Antigos

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu, nesta terça-feira (26), a doação de 2 toneladas de alimentos arrecadados durante o 8º Encontro de Carros Antigos, realizado nos dias 16 e 17 de agosto, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). O evento teve apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A entrega foi feita pelo organizador do evento, Thiago Martins, com a presença do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi e da presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli.

“Agradeço ao Thiago Martins, organizador do Encontro de Carros Antigos, que proporcionou a arrecadação de 2 toneladas de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade. Essas doações vão ajudar a colocar alimento na mesa das famílias em situação de vulnerabilidade. Parabéns pela importante iniciativa e pelo belo evento”, disse o prefeito Chico.

Ação

O vice-prefeito também destacou o impacto da ação. “O Encontro de Carros Antigos é um evento tradicional, que atrai colecionadores e visitantes, que têm a oportunidade de conhecer os mais antigos e especiais automóveis. A arrecadação de 2 toneladas de alimentos é realmente um ato de solidariedade da população de Americana e região. Parabéns ao Thiago Martins e toda a sua equipe pela realização deste evento maravilhoso”, ressaltou Odir Demarchi.

A presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, reforçou a relevância das doações. “Esses alimentos vão ajudar muito as famílias que mais precisam do município. Agradeço aos organizadores, a todos que prestigiaram o evento e colaboraram com as doações”, afirmou.

Para o organizador do 8º Encontro de Carros Antigos, a iniciativa uniu lazer e solidariedade. “O evento proporcionou lazer, cultura e entretenimento para a cidade, além dos alimentos doados pelos visitantes, ajudando as famílias que precisam”, avaliou Thiago Martins.

Também participaram da entrega os secretários de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, e de Educação e de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, além da coordenadora do Fundo Social, Tamara Cury.

