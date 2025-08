Americana divulga lista de aprovados na primeira fase para cursos livres na Escola de Música

A Prefeitura de Americana divulgou, nesta quinta-feira (31), a lista de candidatos aprovados na primeira fase do processo seletivo para cursos livres oferecidos pela Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo. A relação completa está disponível em bit.ly/listaescolademusica.

Os cursos são gratuitos e estão agrupados em três modalidades: instrumento, prática de grupo e teóricos. São 169 vagas distribuídas entre os seguintes cursos: bateria; contrabaixo acústico; introdução ao violino irlandês (fiddle); viola clássica (orquestra); trompa; clarineta; flauta transversal; piano; saxofone; trombone, bombardino e tuba; violão clássico; violoncelo; banda sinfônica; combo de prática instrumental; orquestra sinfônica; orquestra infanto-juvenil; percussão – ritmos brasileiros; percepção musical (iniciante) e teoria musical (iniciante).

A lista contém os nomes dos aprovados na primeira fase e as datas de realização da segunda etapa, presencial, na Escola de Música, localizada no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo. A lista final dos aprovados será concluída no dia 8 e o início das aulas está previsto para 11 de agosto.

Os cursos de instrumento e os cursos teóricos têm duração de seis meses e vão até dezembro de 2025. Já os cursos de prática de grupo destinados a alunos com alguma experiência no instrumento podem ser prorrogados por até um ano. Em todos os casos, o aluno precisa levar seu próprio instrumento musical para as aulas.

“A Escola Municipal de Música é uma grande fonte de orgulho para a cidade de Americana, pois garante educação musical sem custos e prepara profissionais talentosos”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

A secretaria da Escola atende pelo telefone (19) 3408-4815.

