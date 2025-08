Sextou na cadeia: Gama ‘guarda’ 3 foragidos hoje

Três foragidos da Justiça vão ter um sextou de volta na cadeia em Americana após ação da Gama (Guarda Municipal). Os rapazes foram detidos todos pela manhã. O primeiro às 9h na Rua Sergipe, o segundo às 10h na Av Antônio P.Duarte e o terceiro às 11h na Av Ns Sra de Fatima.

Sextou na cadeia 1

Apoio Subinsp Caue/Padilha Data 01/08/25 Horário 9:00h Local Rua Sergipe Preso J. F. O. 12/06/55

Alarme sentry acionado onde veiculo Renaut passou na muralha Digital o qual proprietário é procurado da justiça, foi localizado e abordado pela equipe GPA onde após pesquisa constou mandado em aberto pelo crime do Art 217-A na cidade de Três Lagoas no Estado de Mato Grosso do Sul. Parte encaminhada a Delegacia de Polícia onde ficou a disposição da justiça.

Sextou na cadeia 2

Horário 10:00h Local Av Antônio P.Duarte Preso M. S. L 28/03/83

Alarme sentry acionado onde veiculo corsa passou na muralha Digital o qual proprietário é procurado da justiça, foi localizado e abordado onde após pesquisa constou mandado em aberto pela vara da familia da cidade de Umuarama no estado de Paraná. Parte encaminhada a Delegacia de Polícia onde ficou a disposição da justiça.

Sextou na cadeia 3

Horário 11:00h Local Av Ns Sra de Fatima 2807 Bogm 8193/2025 Bopc Preso G. H. N , 17/03/95 art 33

P G M, 06/10/84

Alarme sentry acionado onde veiculo caminhão placa BXJ-2d61 passou na muralha Digital o qual proprietário é procurado da justiça, foi localizado e abordado, em averiguação não se tratava do proprietario do caminhão porém em pesquisa de antecedentes criminal o condutor constou mandado em aberto de prisão civil, ja o ajudante que estava junto e sem documentos disse se chamar Victor porém o irmão estava procurado.

Devido a isso C.S.I. da Gama fez busca detalhada e concluiu que mentiu sobre o nome e que estava informando o nome do irmão e que ele estava com mandado de prisao em aberto pelo crime de tráfico de drogas no município de Capivari com pena de 9 anos.

Sendo assim foram conduzidos a Delegacia de Polícia onde ficaram a disposição da justiça

