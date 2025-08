Hospital Municipal registra 375 mil exames laboratoriais e crescimento de 67% no 1º semestre

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizou 375.982 exames laboratoriais no primeiro semestre de 2025, número 67% superior ao registrado no mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 224.937 procedimentos.

O aumento expressivo reflete a eficiência da unidade diante da crescente demanda por serviços diagnósticos. O resultado foi possível graças a melhorias recentes, como a modernização dos processos laboratoriais e um programa contínuo de capacitação da equipe.

“Esse resultado expressivo mostra que estamos no caminho certo ao apostar em parcerias qualificadas e em uma gestão comprometida com a eficiência e o cuidado com as pessoas. O aumento significativo no número de exames laboratoriais reforça a capacidade do Hospital Municipal de responder às demandas da população com agilidade e qualidade”, avalia o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O diretor geral do HM, Ruy Santos, destaca o papel da equipe e os investimentos na modernização da unidade. “O aumento expressivo na produtividade foi conquistado sem comprometer a qualidade, mantendo rigorosos controles que garantem a precisão e confiabilidade dos resultados entregues à população”, enfatiza.

“Os resultados alcançados refletem nosso compromisso inabalável com a excelência em saúde pública. Investimos continuamente em tecnologia e na valorização dos nossos profissionais, porque acreditamos que saúde de qualidade é direito fundamental. Esses números nos motivam a seguir inovando e ampliando nosso impacto positivo na população de Americana”, afirma a presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim.

O Hospital Municipal é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

