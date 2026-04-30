Veja como será a prestação de serviços essenciais, por parte da Prefeitura, no Dia do Trabalhador

Neste finalzinho de mês, Hortolândia terá mais um feriado prolongado, a partir desta sexta-feira, dia 1º de maio. É a data que celebra o Dia do Trabalhador. A informação está no “Calendário dos feriados, pontos facultativos e dias ponte para 2026”, publicado pela Administração Municipal na edição 2610 do Diário Oficial Eletrônico do Município.

Quem precisar de algum serviço da Prefeitura precisa estar atento, uma vez que haverá mudanças na prestação dos serviços públicos municipais. O expediente no Palácio dos Migrantes, sede do Executivo Municipal, se encerrará às 17h desta quinta-feira (30/04), sendo retomado na manhã da próxima segunda-feira (04/05). Isso vale para todos os serviços prestados na Praça de Atendimento do Palácio dos Migrantes.

Confira abaixo os serviços disponíveis da Praça de Atendimento:

Para a municipalidade:

Protocolo Geral (solicitações diversas),

Tributário (solicitações referentes aos tributos municipais),

Regulação da Saúde (liberação de encaminhamentos para consultas, exames, cirurgias, etc.),

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT),

Casa do Empreendedor (serviços prestados a pessoas jurídicas),

Mobilidade Urbana,

Receita Federal (demandas referentes aos acessos gov.br) e

PROCON;

Para os servidores:

DGP e

PHS (Plano de Saúde do Hospital Samaritano).

Serviços essenciais serão mantidos

Durante o feriadão do Dia do Trabalho, funcionarão normalmente os chamados “serviços públicos essenciais”, que envolvem as áreas da saúde, segurança e coleta de resíduos.

Confira abaixo:

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

As três UPAS (Unidades de Pronto Atendimento)-24h

Hospital e Maternidade Municipal Mário Covas

Guarda Municipal

Defesa Civil

Os dois Conselhos Tutelares

Neste período, o DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), órgão municipal vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos que responde por questões referentes aos animais, atenderá em regime de plantão.

O mesmo acontecerá com o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher). Ligado à Secretaria de Governo, o órgão que cuida de violência doméstica contra a mulher também atenderá em regime de plantão administrativo, com viatura da Patrulha Maria da Penha à disposição em caso de ocorrência.

Durante o “feriadão”, permanecerão inalterados todos os sistemas de coleta municipal: a coleta domiciliar (lixo molhado), a seletiva (lixo seco), inclusive a coleta porta a porta, a mecanizada de recicláveis nos LEVs (Locais de Entrega Voluntária) e a dos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de entulho e outros materiais recicláveis). A lista de PEVs e LEVs existentes na cidade, onde os munícipes poderão descartar esses materiais, está disponível no aplicativo “Agenda Verde” ou no site da Prefeitura, neste link. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, haverá alteração somente na rotina da equipe administrativa, que retornará às atividades na segunda-feira (04/05).

Veja, na listagem abaixo, os telefones dos serviços públicos essenciais, a maioria deles prestados pela Prefeitura, que funcionarão neste período: