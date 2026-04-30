Pesquisa inédita da Amazon Kindle intitulada “Meu Kindle, meu jeito” (One Poll/ fev-mar 2026), realizada com dois mil brasileiros, leitores, acima de 18 anos, mostra que eles estão perdendo um tempo valioso de leitura, mas não por falta de interesse em livros.

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Estima-se que adultos perdem cerca de sete minutos por sessão de leitura relendo e reprocessando trechos, devido a distrações, cansaço visual e formatações densas. Para alguém que lê quatro vezes por semana, isso equivale a mais de um dia inteiro por ano (mais de 25 horas) de impacto desnecessário na experiência de leitura.

Essa perda de tempo também impacta na confiança e vontade de ler mais. Entre os adultos que relêem trechos, 30% afirmam que isso os faz sentir menos confiantes, enquanto 22% dizem já ter abandonado livros que estavam gostando por considerarem a leitura exigente demais. Para muitos, livros inacabados se tornam uma fonte silenciosa de frustração, em vez de motivação.

A pesquisa mostra ainda que essa perda de confiança raramente é discutida entre adultos. Diferentemente da alfabetização infantil, as dificuldades de leitura na vida adulta são, em grande parte, invisíveis, o que dificulta a adaptação de forma aberta. Muitos adultos passam a encarar essas dificuldades como inevitáveis, mesmo quando isso reduz a frequência e o tempo dedicado à leitura.

À medida que a leitura deixa de acontecer em longos períodos contínuos e passa a se distribuir em momentos mais curtos ao longo do dia, manter o ritmo se torna mais difícil. Pequenas interrupções, como perder o ponto da leitura, reler um parágrafo ou ter dificuldade para retomar a concentração, podem rapidamente comprometer o prazer da experiência.

67% dos brasileiros dizem que relêem páginas ou trechos para compreender completamente o texto, sendo que 61% apontam distrações e interrupções como a principal razão de terem que reler: 38% dizem perder o ponto da leitura, e 30% relatam fadiga visual.

Os adultos mais jovens sentem esse descompasso de forma ainda mais intensa. 75% dos entrevistados da Geração Z dizem se frustrar quando as ferramentas de leitura não refletem a forma como leem hoje, enquanto 72% afirmam que é mais difícil sustentar a leitura diante de distrações constantes e múltiplas demandas.

Adaptação é a chave

Em vez de abandonar a leitura, os adultos relatam adaptar seus hábitos para lidar com esses desafios: 38% dizem dividir a leitura em sessões mais curtas; quase metade (44%) relê sem se pressionar; e 25% escolhem intencionalmente formatos ou ambientes que sejam mais fáceis de conciliar com a rotina. Essas adaptações são práticas, mas também refletem uma mudança: adultos querem que a leitura se encaixe em suas vidas, e não o contrário.

Quando os ambientes de leitura reduzem barreiras e respeitam o tempo limitado dos leitores, o impacto é claro. Entre aqueles que conhecem recursos de personalização da leitura digital, 44% dizem que leem por mais tempo quando o texto é mais fácil de acompanhar e personalizar; mais de um quarto afirma se sentir mais confiante (26%) e mais propenso a concluir livros (27%).

Meu Kindle, meu jeito

O Kindle foi projetado para se adaptar à vida real, facilitando a leitura sempre que houver tempo disponível. Seu design leve e bateria de longa duração eliminam a necessidade de planejamento, enquanto o ambiente livre de distrações ajuda os leitores a se concentrar e relaxar. Textos e iluminação ajustáveis reduzem o cansaço visual, e recursos como dicionário integrado, marcação de trechos e indicadores de progresso ajudam a manter o fluxo e o ritmo da leitura, tornando mais fácil se manter engajado e concluir livros.

A embaixadora da campanha “Meu Kindle, meu jeito” no instagram, a influenciadora Violet Shibuta, concorda. “Eu amo ler e adoro o cheirinho do livro, mas tem momentos em que a leitura pede um Kindle, especialmente em dias que me distraio com mais facilidade e meus pensamentos estão mais desorganizados. As adaptações de letra, luz, e a marcação de página tornam a minha experiência de leitura bem mais fluida. É uma questão de ambiente, momento e escolha”.

Ao combinar uma experiência de leitura sem distrações com personalização discreta, o Kindle permite que adultos adaptem a leitura às suas necessidades sem julgamentos ou comparações. Juntos, esses recursos reduzem pequenas fricções que interrompem a leitura, promovendo consistência, confiança e conclusão. No fim das contas, adultos não precisam de mais motivação para ler, precisam de possibilidades de adaptação.

No Brasil, a pesquisa “Meu Kindle, meu jeito”, da Amazon Kindle, reforça seu compromisso com o acesso à leitura, inclusão e usabilidade no dia a dia.

Hoje existem milhares de livros gratuitos disponíveis na loja Kindle, além de centenas de títulos sem custo adicional para membros, inclusos na assinatura Amazon Prime. Para quem prefere outros formatos, a Amazon disponibiliza milhões de obras físicas e e-books em Amazon.com.br, oferecendo variedade e conveniência para todos os tipos de leitores. Há também a opção do Kindle Unlimited para acesso ilimitado a mais de 5 milhões de títulos digitais, e a Audible, que oferece uma vasta biblioteca de audiolivros e podcasts para quem gosta de ouvir suas histórias.

Os dispositivos Kindle disponíveis são os modelos Kindle Colorsoft 16GB, Kindle Colorsoft Signature Edition 32GB, Kindle 16GB, Kindle Paperwhite 16GB e Kindle Parperwhite Signature Edition 32GB.

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