O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu nesta segunda-feira (27) com o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano de Camargo Neves, para apresentar demandas de manutenção viária.

Durante a reunião, o parlamentar apresentou pontos que necessitam de recapeamento e operação tapa-buraco nos bairros Parque Gramado, Parque da Liberdade, São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim da Balsa, Mário Covas, Pacaembu e Jardim das Orquídeas. Marcos Caetano solicitou que os serviços sejam incluídos no Programa de Recuperação da Malha Viária de Americana, anunciado recentemente pela prefeitura, com investimento de R$ 74,5 milhões para conservação de ruas e avenidas do município.

“A manutenção das nossas vias é fundamental para garantir segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população. Quando fiscalizamos e levamos as demandas dos bairros ao poder público, estamos defendendo o direito do cidadão de ir e vir com dignidade. Nosso compromisso é trabalhar para que os investimentos cheguem aonde realmente são necessários, melhorando o dia a dia de quem vive em Americana”, ressaltou Marcos.