Um homem que meteu o pé na porta de vidro pra roubar uma loja no centro de Americana se deu mal. Na madrugada desta quinta-feira (30), a Guarda Municipal de Americana prendeu o homem de 42 anos suspeito de furtar um estabelecimento comercial localizado na região central da cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A equipe foi acionada por volta das 2h25 após denúncia de furto em um comércio na Rua Sete de Setembro. Ao chegar ao local, os agentes constataram que o vidro do estabelecimento havia sido quebrado com uma pedra. O suspeito já havia fugido.

Com o auxílio de imagens de videomonitoramento, foi possível identificar as características do autor. Após a chegada do proprietário, os guardas iniciaram buscas nas proximidades e localizaram um indivíduo com as mesmas características na Rua Carlos Gomes.

Confessou que meteu o pé

Durante a abordagem, o homem confessou o crime e indicou onde havia escondido os objetos furtados. Foram recuperados dois frascos de perfume. Um terceiro item, que teria sido descartado em uma área próxima à linha férrea, não foi localizado.

Ainda durante a ocorrência, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito pelo crime de furto.

O homem foi detido e encaminhado à autoridade policial de plantão, que ratificou a prisão em flagrante.

Leia Mais notícias da cidade e região