Na última terça-feira (14) começaram os jogos da WNBA, a maior liga de basquete feminino do mundo. Entre as várias estrelas que compõem os times da liga americana, chama a atenção a quantidade de talentos brasileiros em 2024, ao total são 3 jogadoras que mostram que o Brasil manda também muito bem no basquete. Prova disso é que entre as nossas representantes está até a escolha Nº 3 no Draft da WNBA 2024.

Kamilla Cardoso é estreante e escolha Nº 3 no Draft de 2024

Kamilla Cardoso foi a brasileira destaque em 2024, depois de seu desempenho na liga universitária defendendo o South Carolina Gamecocks. A pivô se tornou bicampeã nesta temporada pelo time da NCAA de maneira invicta, sendo uma das protagonistas da equipe, inclusive ela foi a MVP na final contra o Iowa Hawkeyes marcando um duplo-duplo. Sua performance na equipe de Dawn Staley a levou a ser escolha do Chicago Sky, sendo a nº 3 no Draft da WNBA.

A estreia da brasileira de apenas 23 anos em jogos da WNBA 2024 é muito aguardada, pois ela está se tornando um verdadeiro fenômeno nos Estados Unidos, porém Kamilla sofreu uma lesão no ombro durante a pré-temporada em um jogo amistoso contra o Minnesota Lynx. Durante a partida ela caiu sobre o próprio ombro e não pode continuar a jogar, a lesão gerada adiou sua estreia na liga profissional americana de 4 a 5 semanas.

Veterana na WNBA, Damiris Dantas defende o Indiana Fever

Sendo uma das maiores representantes do basquete brasileira na atualidade, Damiris Dantas é veterana na WNBA, jogando na liga feminina americana desde 2012, quando foi a escolha Nº 14 no Draft. Com passagens em equipes como o Minnesota Lynx e Atlanta Dream, a pivô de 31 anos estava sem time durante o ano passado e para a temporada de 2024 ela fechou um contrato de 2 anos com o Indiana Fever.

Aliás, o Indiana Fever montou um time de peso para 2024, pois além de contar com a brasileira Damiris em seu elenco, o time de Indiana também conseguiu contratar Caitlyn Clark, a escolha Nº 1 do Draft de 2024 da WNBA. Apesar do bom elenco, o time de Damiris teve que estrear sem ela e perdeu por de 92 a 71, a brasileira é outra que está lesionada, porém na região do joelho, o que fez ela ficar com seu contrato temporariamente suspenso.

Após se recuperar de uma lesão Stephanie Soares está pronta para a temporada de 2024

Pelo visto as lesões são algo em comum na carreira das brasileiras este ano, porém no caso de Stephanie Soares, esta é uma história de recuperação. Stephanie foi destaque no ano passado sendo a escolha Nª 4 do Draft da WNBA do Washington Mystics, entretanto ela se contundiu e passou por cirurgia no ligamento do joelho direito, o que a tirou das quadras em 2023.

Após uma troca ela passou para o pelo Dallas Wings onde fará sua estreia em 2024, porém Stephania Soares já fez história, sendo a primeira brasileira a sair do basquete universitário e ter ido diretamente a WNBA. Uma curiosidade dela é que o basquete vem de berço, sua mãe Susan foi jogadora da seleção americana e também já esteve ao lado de Janeth no time Lacta/Santo André. O pai Rogério, também foi jogador de basquete da liga universitária americana atuando pelo Master’s de Santa Clarita no estado da Califórnia.

Como funciona a WNBA 2024?

A WNBA está só no início, inclusive os jogos da temporada regular de 2024, que conta com 12 times, começaram nesta semana e terminam somente no dia 19 de setembro. Após isto o torneio segue para os playoffs, onde só os melhores das conferência leste e oeste seguem, de maneira bem parecida com a NBA, com a final acontecendo até outubro. Para os que querem assistir as partidas das WNBA 2024, elas são transmitidas exclusivamente na ESPN.