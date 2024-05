Desde 1964, Maria Raquel da Silva, ou Dona Raquel, como é conhecida na pequena cidade de Macuco (RJ), cumpre a missão de educar. Mas, curiosamente, faltava algo que simbolizasse formalmente essa dedicação: o diploma em Matemática. Em meio aos preparativos para a tão esperada colação de grau, Dona Raquel foi confrontada com o diagnóstico de câncer no intestino e precisou adiar a realização desse sonho. Enquanto lutava pela própria saúde, colegas de universidade, cientes da batalha que ela travava, decidiram esperar por ela e o que era para ser uma celebração individual se tornou um testemunho comovente de solidariedade e amizade.

A colação de grau, originalmente agendada para dezembro de 2023, ficou marcada para abril, com Dona Raquel no centro das atenções, onde sempre pertenceu. “Recebi meu diagnóstico de câncer no intestino em fevereiro do ano passado, mas sempre confiei em Deus e acredito que as coisas acontecem como devem ser. A doença chegou, mas a minha experiência de fé durante todo o meu seguimento de vida não me fez desanimar. Ao contrário, me alimentou e fortaleceu para enfrentar as dificuldades e romper. Eu não via toda essa situação como um problema. Claro que sempre ficava pensando em quando ia terminar o curso, como ia terminar, mas me mantive firme no meu propósito e com fé de que tudo iria ficar bem”, compartilha a formanda.

Foram, ao todo, 16 formandos que participaram da primeira cerimônia de colação de grau do polo de Macuco, aberto em 2020. “Nosso primeiro pensamento foi realizar a Colação de Grau dos formandos no final do ano passado, como é de praxe, porém, ela teria que colar grau mais à frente, individualmente, quando concluísse o tratamento de saúde, mas os alunos tomaram a extraordinária decisão de esperar a Dona Raquel se fortalecer para que a Colação de Grau fosse realizada para todos. Sendo assim, o que antes era um desafio se constitui hoje numa missão muito gratificante com a soma de três presentes, a Dona Raquel como aluna do Polo, a solidariedade dos alunos para com ela e as homenagens para ela, prestada por ex-alunos e representantes da Uniube”, acrescenta a coordenadora administrativa do Polo, Janilda Nunes da Conceição.

Emocionada com a homenagem prestada pelos colegas de turma, a professora Raquel diz que a decisão da turma em adiar a colação de grau a fortaleceu ainda mais. “Me senti muito feliz, muito lisonjeada com tantas falas e parabéns. Naquela plateia, havia muitos ex-alunos. Por isso, é muito gratificante ao final de uma grande jornada se saber reconhecida como colaboradora na formação de tantas pessoas. Minha maior satisfação está em saber da sinceridade de coração de cada um que se manifestou ao me homenagear, pois são pessoas com as quais me encontro constantemente e sempre me tratam com distinção mostrando apreço. Minhas palavras são sempre gratidão, gratidão, gratidão”, pontua.

Para quem acompanha de perto a história de Dona Raquel, essa conquista é uma inspiração para todos. “Falar de tia Raquel não é difícil, muito pelo contrário, é fácil, gratificante e honroso para mim. E acredito que para toda nossa comunidade de Macuco. Cidadã, amiga, responsável, religiosa, professora excepcional e exemplar. Fiquei muito feliz quando ingressei na Uniube e soube que ela estava também, fiquei mais animado e incentivado a seguir na universidade e no meu objetivo. Terminamos o curso quase que juntos. Então é o momento da Colação de Grau, porém, Dona Raquel não poderia participar, tendo em vista seu tratamento de saúde. Todos os colegas consternados, resolvemos em comum acordo e com a aprovação da Uniube, nos proporcionar a satisfação e a honra de colar grau com essa pessoa tão especial para nós. E então, todo o esforço foi feito para que pudéssemos estar juntos a ela. O seu ‘legado’ já está entre nós. Gratidão por tudo ‘Tia Raquel'”, conta o formando da Uniube e ex-aluno de Dona Raquel, Paulo Sérgio Fernandes Garcia.