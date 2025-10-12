O parque Epcot, no Walt Disney World Resort, realiza todos os anos quatro grandes festivais que transformam o passeio de seus visitantes em experiências temáticas únicas. Cada um deles combina entretenimento, cultura, gastronomia e decoração especial para celebrar diferentes épocas do ano.

Para quem planeja conhecer o parque, Orlando David Theodoro, mais conhecido como Tio Orlando, CEO da Tio Orlando Viagens, maior referência para brasileiros quando falamos em turismo para a Flórida, apresenta os grandes destaques desses eventos imperdíveis.

Festival of the Arts Epcot

O Epcot International Festival of the Arts acontece nos meses de janeiro e fevereiro, reunindo artes visuais, artes performáticas e experiências culinárias criativas. Durante esse período, o parque oferece oficinas de pintura, esculturas vivas, o Disney On Broadway Concert Series, oportunidades para aprender a desenhar com animadores e instalações interativas como murais colaborativos.

“Para quem ama arte, música e gastronomia, é o festival mais inspirador do ano no Epcot, um momento de celebrar a criatividade em todos os sentidos”, afirma Tio Orlando. “Nós da Tio Orlando Viagens recomendamos chegar cedo e explorar cada esquina artística, porque sempre há surpresas escondidas que encantam”.

Flower & Garden Festival

O Epcot International Flower & Garden Festival acontece sempre na primavera, entre março e junho. Na edição 2025, mais de 200 mmil flores de campânula, plantas ornamentais e topiárias (arte de esculpir em plantas) de personagens Disney enfeitam o parque.

Os jardins temáticos e as instalações sensoriais são uma atração à parte, além do Garden Rocks Concert Series, com shows ao vivo em locais como o America Gardens Theatre.

“Na primavera, o Epcot se transforma. É como entrar num jardim de conto de fadas, decorado com cores, aromas e vida. O Flower & Garden Festival é ideal também para famílias que preferem passeios mais tranquilos, mas sem perder o visual espetacular”, destaca Tio Orlando.

Food & Wine Festival

O Epcot International Food & Wine Festival deste ano acontece de 28 de agosto a 22 de novembro. O evento reúne mais de 30 marketplaces com comidas e bebidas de várias partes do mundo, demonstrações culinárias, workshops, atrações musicais e itens de merchandise especiais.

Segundo Tio Orlando, o Food & Wine é o festival que mais une multiculturalismo, sabores recorrentes e novidades gastronômicas. “Ele é perfeito para quem gosta de experimentar. Vale planejar mais dias de visita ao parque nesse período, pois a variedade nos restaurantes é muito grande”.

Festival of the Holidays

O Epcot International Festival of the Holidays de 2025 ocorrerá de 28 de novembro a 30 de dezembro. Durante essa temporada natalina, o parque se enfeita com decoração festiva, cozinhas com pratos temáticos, atividades familiares como a Holiday Cookie Stroll, apresentações como Joyful! A Celebration of the Season e o tradicional Candlelight Processional, uma narrativa musical da história de Natal com orquestra, coral e narrador convidado.

“Nada se compara à atmosfera de Epcot durante o Festival of the Holidays: luzes, tradições, músicas e sabores natalinos criam uma experiência mágica para todas as idades”, comenta Tio Orlando. Por se tratar de um período com muita procura, ele sugere reservar hospedagem e ingressos com bastante antecedência, especialmente se o visitante quiser garantir lugar no concorrido Candlelight Processional.

Além de toda a ambientação temática e experiências gastronômicas, os festivais também são palco de grandes shows. Bandas e artistas consagrados marcam presença todos os anos, como Boyz II Men, Hanson, Air Supply, Rick Springfield, Smash Mouth, Sugar Ray, The Pointer Sisters e Simple Plan, entre muitos outros.

Os festivais do Epcot são uma oportunidade excelente de alinhar interesses e experiências únicas dentro de um mesmo destino, unidos a todas as demais atrações que o parque já oferece.

“Se for possível, os viajantes podem definir a melhor época até mesmo para combinar dois festivais, unindo os últimos dias de um ao início do outro, para uma viagem ainda mais completa”, diz Tio Orlando. Com planejamento, é possível viver o Epcot de maneira diferente a cada visita e viver cada festival como um evento especial. “E sempre haverá o próximo ano para conhecer aquele evento que ficou de fora”, completa.

