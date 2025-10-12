O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil e mais de 9,5 milhões de associados, foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil, conforme o ranking do Great Place To Work® (GPTW) 2025.

Pela terceira vez a instituição figura neste seleto grupo, o que comprova a consistência de suas estratégias para os colaboradores e reitera que a companhia está no caminho certo.

A cerimônia de premiação aconteceu na noite de quarta-feira (8), em São Paulo, e reconheceu 175 organizações nas categorias – Gigantes, Grandes e Médias. Mais de 5 mil instituições se inscreveram para esta edição do GPTW, representando 3,2 milhões de funcionários de todo o Brasil.

O diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, César Bochi afirmou em seu discurso que este reconhecimento é um resultado da cultura organizacional que evolui e se adapta aos novos desafios do mercado. Segundo ele, colocar as pessoas no centro da estratégia é o caminho para construir um futuro sólido e sustentável.

“A atuação conjunta entre as centrais, as cooperativas e o Centro Administrativo Sicredi (CAS), consolida nosso Jeito Sicredi de Ser nas diferentes partes do Brasil. Nosso orgulho maior é sermos melhor que nós mesmos, mas reconhecendo sempre todas as empresas que também colocam as pessoas no centro da sua estratégia. Nosso agradecimento aos mais de 50 mil colaboradores pela confiança na pesquisa, na metodologia e na confidencialidade. Vocês fazem a cultura do Sicredi e a cultura de uma organização é seu principal diferencial competitivo”, afirmou Bochi.

Para a diretora executiva de Pessoas e Cultura do Sicredi, Daniele Schmidt, um dos diferenciais da instituição está na combinação entre propósito cooperativista e as práticas de pessoas e cultura orientadas a evoluir de forma constante a experiência da pessoa colaboradora, assim como é feito com os associados.

“Trabalhamos para que cada colaborador perceba a importância do impacto do seu trabalho nas regiões onde atuamos, criando um engajamento genuíno. Nosso modelo privilegia a participação, a proximidade das lideranças com as equipes e a devolução de resultados à sociedade, o que gera sentido, orgulho e a fidelização das nossas pessoas. Acreditamos que não existe empresa perfeita, existe empresa comprometida em melhorar”, ressalta.

Avaliação Sicredi

Para participar do ranking de Melhores Empresas Para Trabalhar no Brasil, as avaliações levam em conta o Book de Práticas Culturais e o Índice de Confiança da última pesquisa realizada pelo GPTW. Esses resultados são comparados com as outras grandes empresas de mesmo porte no mercado.

Em 2025, o Sicredi teve a adesão de 90% do quadro de pessoas colaboradoras participando da pesquisa e compartilhando suas percepções sobre a experiência de trabalhar na instituição, o que resultou em um índice geral de confiança de 90%, superando 2024. Também foi avaliado o e-NPS (Employee Net Promoter Score), que mensura o quanto os colaboradores recomendariam a empresa para amigos como um bom lugar para trabalhar. Nesse indicador, o Sicredi atingiu 84%, o que reflete na crença da pessoa colaboradora na instituição e que são transmitidos na relação direta com os associados.

Em agosto deste ano, a instituição foi eleita uma das 25 Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina, segundo o ranking GPTW LATAM (Great Place To Work®). Essa conquista marcou a estreia da instituição na versão latino-americana da premiação.

O Ranking GPTW Brasil é realizado pela consultoria global Great Place to Work®, em parceria com a Época Negócios e o Valor Econômico. Em sua 29ª edição, uma das novidades este ano foi o aumento do número de empresas vencedoras, que foi de 150 para 175.

Grupo São Vicente obtém recertificação como empresa inclusiva para pessoas 50+

O Grupo São Vicente, por meio das bandeiras Supermercados São Vicente e Arena Atacado, foi reconhecido pela segunda vez consecutiva como empresa Inclusiva na contratação de pessoas 50+. A certificação é concedida pelo Age Friendly Institute, dos Estados Unidos, que no Brasil é representada pela Maturi, principal referência no apoio à diversidade etária no país.

Com mais de 4,5 mil colaboradores entre as 28 lojas, centro de distribuição e centro administrativo e presente em 15 cidades do Estado de São Paulo, o Grupo São Vicente tem atualmente 17% de seu quadro formado por profissionais com 50 anos ou mais. A recertificação demonstra o compromisso da empresa em valorizar a diversidade de gerações dos colaboradores e fortalecer as equipes por meio da troca de experiências em todas as idades.

“Essa conquista é motivo de orgulho e reforça os valores da empresa. Aqui não há espaço para o etarismo. Sabemos que por meio da diversidade de gerações temos um ambiente de trabalho muito rico, em que todos aprendem, e os profissionais 50+ se mantém ativos e motivados, comprovando que ainda têm muito a oferecer e contribuir com os resultados e o crescimento do Grupo”, afirmou Marcos Cavicchiolli, Diretor-presidente do Grupo São Vicente.

Entre os exemplos está João Rubio, que sempre buscou boas oportunidades após os 50 anos. Em 2019, ingressou no Arena Atacado, em Piracicaba, como subgerente. Após participar de um processo seletivo interno, foi promovido a gerente há quase dois anos. “Costumo dizer que estou na minha melhor fase. Não me sinto com 50 anos, sinto que a vida está começando agora”, contou.

Outra história é a de Ana Bárbara, 62 anos, que trabalhou 17 anos em uma floricultura no Guarujá e, após mudar para a região de Campinas, atuou como cobradora de ônibus. Foi por meio de uma indicação do filho que descobriu a oportunidade no Grupo São Vicente. Hoje, trabalha como operadora de caixa. “Aqui sou valorizada e respeitada. Nem todas as empresas dão oportunidades para pessoas da minha idade, porque acham que somos velhos. Eu gosto muito da minha empresa”, disse.

Para a Diretora de Operações, Luciana Bueno, esse reconhecimento é reflexo de uma prática que já faz parte da cultura do grupo. “O trabalho multigeracional é tradição em nossas operações e no centro de distribuição. O cliente percebe o atendimento cordial nas lojas, e isso faz diferença”, ressaltou.

A Gerente Executiva de Gente e ESG, Maíra Honório, reforçou que a recertificação é um reflexo da cultura do Grupo colocada em prática. “Nossa empresa incentiva a troca de experiências entre diferentes gerações. Esse reconhecimento mostra que seguimos nossos valores de Integridade e Atenção às pessoas”, destacou.

