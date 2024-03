MaLu, mais conhecida como “Princesinha do Pagode”, tem apenas 26 anos e é de Porto Alegre. Agenciada por Rodriguinho e pela Impacta Show, a cantora é uma das apostas esse ano no gênero musical, e chega ao mercado com o “Pagode da MaLu” .

Durante sua infância, MaLu costumava cantar músicas para sua família durante viagens, mas após o falecimento de sua mãe ela guardou sua voz para si. Anos depois, seus colegas começaram a notar sua habilidade musical sempre que ela “cantarolava”, o que eventualmente levou a convites para participar de bandas e pockets shows. A artista chegou a cantar em Portugal e no Uruguai em festivais.

Em 2019, MaLu participou do The Voice Brasil, sendo selecionada para o time de Ivete Sangalo. A partir daí, dividiu o palco com nomes de projeção nacional, como Michel Teló e Gabriel O Pensador.

Entretanto, um dos momentos mais significativos na jornada de MaLu foi o encontro com Beth Carvalho em 2017. Durante uma visita ao Rio de Janeiro, ela acabou participando de uma festa de aniversário onde Beth estava presente. Na ocasião, MaLu interpretou “Bolero de Satã”, sucesso na voz de Elis Regina, e recebeu elogios calorosos da madrinha do samba, o que a motivou a seguir de fato uma carreira na música.

Na pandemia, viralizou suas versões cantando e tocando cavaquinho em formato intimista nas redes sociais, ultrapassando marcas de 80 milhões de plays em menos de um ano. Rodriguinho a conheceu e logo viu potencial na cantora, chamando-a para ser uma de suas agenciadas junto com a Impacta Show, escritório do artista.

MaLu vem crescendo diariamente nas redes sociais, reunindo hoje mais de 1,5 milhões de seguidores em seus canais de mídia. A cantora já dividiu o palco com grandes nomes como Mumuzinho, grupo Menos É Mais, Di Propósito, Salgadinho, entre outros. Além de lançar feats. com Rodriguinho e Mr. Dan.

Recentemente, a cantora apresentou seu novo trabalho “Pagode da MaLu”, um DVD que conta com várias participações especiais, inclusive de Rodriguinho e Salgadinho. A primeira parte já está disponível nas plataformas digitais. Veja aqui!

“São músicas que transmitem a alegria do pagode e a luta do brasileiro. Como a gente precisa seguir tendo esperança de dias melhores, então eu trouxe bastante disso no repertório. Também tem bastante amor, além de clássicos para a galera cantar junto e vir abaixo!”, descreve MaLu.