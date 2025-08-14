Conheça Marsaxlokk

Uma poética vila de pescadores ao sul de Malta esconde belezas naturais, história e ótima gastronomia

À beira mar, no sudeste da ilha de Malta, fica Marsaxlokk, uma tradicional e autêntica vila de pescadores, um dos primeiros assentamentos em Malta que consta ser utilizado desde cerca de 800 a.C, na época dos fenícios, e também o local onde ocorreu o desembarque de Napoleão em 1798, para invadir a ilha. História à parte, Marsaxlokk é uma ótima opção de passeio em Malta e encanta mesmo por seu pitoresco porto repleto de barcos pesqueiros, os luzzus, atracados no cais, supercoloridos em vermelho, amarelo e azul e todos eles com um elemento em comum: o olho de Osíris pintado nos dois lados do casco. Os pescadores locais acreditam que o deus egípcio protege os navegantes do mar imprevisível e afasta a má sorte. Seja como for, o olho de Osíris tornou-se um símbolo Marsaxlokk.

Além da atmosfera agradável, na área do porto há ótimos restaurantes onde se pode provar as especialidades maltesas com seus peixes pescados ali mesmo, especialmente o dourado, atum e peixe-espada. Esses peixes são também a principal atração do popular mercado que acontece todos os domingos e que também inclui barracas que oferecem souvenirs e produtos locais, como geleias, mel, vegetais e vinho. Outro destaque desta vila de cerca de três mil habitantes é a igreja de Nossa Senhora de Pompéia, na praça principal, com sua cúpula avermelhada e a fachada do século XIX.

Bem perto de Marsaxlokk , uma experiência muito especial é conhecer a St Peter’s Pool, uma belíssima piscina natural na beira de uma grande laje de calcário onde o mar avança em formato de U, perfeita para mergulhar e praticar snorkeling. O local leva o nome de Piscina de São Pedro pois, de acordo com a cultura local, São Pedro teria feito ali alguns batismos quando esteve na região. Tudo isso mais a visão incrível das rochas claras contrastando com o mar azul translúcido tornam o lugar ainda mais especial.

