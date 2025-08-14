Residencial Vida Longa recebe ação de sustentabilidade em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu uma ação educativa sobre mudanças climáticas e sustentabilidade para os moradores do Residencial Vida Longa, no bairro Jaguari.

A equipe da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura conduziu uma dinâmica com os participantes a partir destes temas.

“Realizamos uma atividade sobre mudanças climáticas e resíduos, e os participantes tiveram a oportunidade de compartilhar suas vivências, aprofundando a discussão sobre o tema nos cenários global e local”, explicou a diretora da Unidade, Kátia Birke.

Na sequência, a equipe da Unidade de Limpeza Pública da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos apresentou a maquete de sustentabilidade, reforçando a importância da preservação ambiental.

