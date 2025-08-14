Caldo de osso: a receita milenar que traz inúmeros benefícios para a saúde

O caldo de osso é uma preparação tradicional que vem ganhando destaque no universo da saúde e bem-estar por seus inúmeros benefícios. Fonte rica em colágeno, aminoácidos e minerais essenciais, essa receita milenar ajuda a fortalecer a saúde intestinal, melhora a recuperação muscular e contribui para a saúde das articulações.

De acordo com a health coach Flavia Machioni, que recomenda a inclusão do caldo de osso na rotina alimentar, “O caldo de ossos é uma preparação muito simples e acessível e tem inúmeros benefícios para a saúde, além de acrescentar sabor em preparos como sopas, cozidos, risotos e caldos. Além disso, consumir ele puro, como uma bebida quente, também é uma ótima opção” Incluir o caldo de osso no dia a dia pode ser uma ótima maneira de fortalecer o corpo com uma preparação natural e saborosa.

Confira a receita da Health Coach Flavia Machioni

Ingredientes:

· 3 a 4 litros de água

· 3 colheres de sopa de vinagre de maçã

· Pelo menos 2kg de ossos variados (frango, porco ou boi) — tutano, carcaça, asinha ou coxa de frango são boas opções

· 2 cebolas cortadas em quatro

· 2 cenouras grandes cortadas em pedaços

· 2 talos de aipo cortados em pedaços

· Sal e pimenta a gosto

· 3 dentes de alho

· Ervas aromáticas a gosto (manjericão, salsinha, louro, tomilho, coentro)

Modo de preparo:

1. Em uma panela grande, coloque os ossos e cubra com água. Adicione o vinagre de maçã e deixe descansar por alguns minutos.

2. Leve ao fogo até levantar fervura. Durante esse processo, impurezas subirão à superfície em forma de espuma, que deve ser retirada com uma escumadeira ou peneira.

3. Acrescente os legumes, alho e ervas aromáticas.

4. Reduza o fogo e deixe cozinhar lentamente por pelo menos 8 horas — quanto mais tempo, mais saboroso e nutritivo ficará.

5. Após o cozimento, deixe esfriar, coe o caldo e congele em porções pequenas para facilitar o uso.

Dica importante: o tempo de cozimento é fundamental para garantir a extração máxima de colágeno e minerais.

