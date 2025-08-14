Obras de pavimentação da Rua Marco Campari avançam em Americana

As obras de pavimentação asfáltica da Rua Marco Campari, no bairro São Luiz, avançam com a fase de execução das galerias pluviais, etapa essencial para garantir a drenagem adequada da água das chuvas e, consequentemente, a durabilidade do pavimento. Os trabalhos são realizados pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), no trecho entre os cruzamentos com a Rua São Vito e a Rua Joaquim Rocha Júnior, em um espaço que antes era de grama.

As equipes concluíram a instalação da rede principal e deram início, esta semana, à tubulação das bocas de lobo. Após a finalização dessa etapa, os próximos passos são a implantação de guias e sarjetas, a construção das calçadas e, por fim, a aplicação da massa asfáltica.

“Cada etapa da obra é fundamental para que esse novo pavimento tenha mais durabilidade e estabilidade, prevenindo problemas no futuro. Estamos avançando com qualidade e seguindo o cronograma para, em breve, entregar essa via pavimentada, com calçadas e infraestrutura adequadas, melhorando a mobilidade e as condições de tráfego para todos os moradores da região”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além da Rua Marco Campari, a Sosu vai pavimentar também um trecho da Rua Luiz Panaro, na mesma região. Juntas, as obras têm investimento total de R$ 405.100,53, sendo R$ 287.306,00 provenientes de emenda parlamentar intermediada pela ex-vereadora Nathália Camargo junto ao deputado federal David Soares e R$ 117.794,53 de contrapartida da Prefeitura.

