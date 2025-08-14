Agosto Dourado: UBS Dona Rosa faz ação para gestantes em Americana

Em celebração ao Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Dona Rosa realizou, nesta quarta-feira (13), um encontro especial voltado para gestantes. O evento contou com profissionais das áreas médica, de enfermagem, psicologia e nutrição, além do apoio da equipe multidisciplinar da unidade.

Durante a atividade, foram abordados temas essenciais para a saúde da mãe e do bebê, com destaque para os benefícios da amamentação no desenvolvimento infantil, na saúde materna e no fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e filho.

A ginecologista da unidade, Dra. Vivian Helena Maia, ressaltou que “a amamentação oferece inúmeros benefícios, não apenas nutricionais, mas também emocionais, fortalecendo a relação entre mãe e bebê. É fundamental que as gestantes recebam orientações corretas desde o início da gravidez para garantir uma experiência segura e saudável”.

O encontro incluiu demonstrações práticas de manobras de desengasgo, orientações sobre nutrição adequada para gestantes e lactantes e cuidados com o coto umbilical, prevenindo infecções e garantindo cicatrização saudável.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, destacou que “eventos como este reforçam nosso compromisso com a promoção da saúde e bem-estar das gestantes, oferecendo orientação, apoio e incentivo para que a amamentação seja realizada com segurança e confiança”.

O momento também proporcionou troca de experiências entre as futuras mães, fortalecendo a rede de apoio e a consciência sobre os cuidados essenciais para essa fase da vida.

