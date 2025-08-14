‘Corpo derretido’? Entenda o efeito gerado pelas canetas emagrecedoras e como evitá-lo

Personal trainer Bruno Sapo explica os cuidados essenciais para combinar o uso de medicamentos como Ozempic e Mounjaro com uma rotina de treino intensa, sem comprometer a saúde muscular e sem cair na indesejada flacidez

O uso das famosas canetas emagrecedoras, como Ozempic, Mounjaro ou Wegovy, tem se tornado cada vez mais popular para quem busca emagrecer de forma rápida. Porém, sua utilização indiscriminada vem levantando questões sobre os possíveis efeitos colaterais, principalmente quando associada a rotinas intensas de treino. Segundo o personal trainer Bruno Sapo, referência em fitness e saúde, a combinação entre o uso dessas medicações e exercícios de alta intensidade requer cuidados específicos.

De acordo com Bruno, a princípio, não há contraindicação direta em treinar com alta intensidade usando essas canetas. No entanto, é preciso estar atento aos sinais do corpo. “Muitas dessas medicações inibem o apetite e treinos em altas intensidades irão exigir do seu corpo. Logo, atenção para ver se a ingestão de calorias e nutrientes está de acordo com a atividade a ser feita”, alerta.

A principal preocupação ao utilizar essas medicações para quem treina é o efeito sobre a massa magra, ou seja, os músculos. As canetas emagrecedoras podem levar a uma perda de músculos, uma vez que a redução do apetite pode fazer com que a ingestão de calorias e nutrientes caia drasticamente.

“O maior cuidado que se deve ter é ajustar a ingestão de alimentos de acordo com o treino, para garantir que o corpo tenha energia suficiente para sustentar a atividade física”, alerta Bruno.

De acordo com estudos científicos, o uso dessas substâncias pode, sim, afetar a composição corporal, especialmente se a dieta não for ajustada para compensar a perda de massa magra. No entanto, dá para minimizar os danos. Como explica Bruno, “a musculação pode e deve ser utilizada como ferramenta para reduzir essa perda”.

O profissional destaca que a chave está na combinação de treino de força e ingestão adequada de nutrientes. “O maior objetivo, nesse caso, é manter a massa muscular ou, no melhor dos cenários, reduzir a perda ao máximo”, afirma. Para alcançar isso, é crucial que o treino seja bem estruturado, com foco na musculação, e que a dieta seja planejada junto com um nutricionista.

É importante ressaltar que o uso de canetas emagrecedoras deve sempre ser supervisionado por profissionais da saúde. A combinação com treinos intensos precisa ser bem dosada para não causar sobrecarga no corpo, principalmente nas articulações e músculos.

Muitos que buscam emagrecer de forma rápida tentam cortar drasticamente a alimentação, mas isso pode ser um grande erro, especialmente para quem treina. “Carboidratos, proteínas e fibras não são inimigos”, afirma Bruno. “Eles devem ser ingeridos de forma estratégica para que o treino surta efeito.”

O simples ato de comer menos pode ser prejudicial à saúde e à performance, além de potencializar o risco de lesões. “Uma alimentação bem planejada, com a orientação de um nutricionista, vai ajudar a garantir que o treino realmente traga os resultados desejados, sem prejudicar a saúde do aluno”, completa Bruno.

O treino em jejum: aliado ou vilão?

Também há quem recorra ao treino em jejum para tentar acelerar a perda de peso. No entanto, esse pode não ser o melhor método. “Os estudos mostram que o treino em jejum não emagrece mais do que o treino alimentado. Para algumas pessoas, como aquelas que treinam muito cedo, pode ser uma ferramenta útil, mas a dieta precisa ser ajustada para garantir que a última refeição do dia anterior sirva de combustível suficiente para o treino da manhã.”

Por fim, para quem busca uma recomposição corporal, ou seja, perder gordura e ganhar músculos ao mesmo tempo, a combinação de treinos de força com exercícios aeróbios é fundamental. “O treino de força é a forma mais eficaz para ganho de massa muscular, mas o treino aeróbio também ajuda a reduzir o percentual de gordura”, explica Bruno.

Ele ainda acrescenta que a periodização do treino, ajustada com a dieta, potencializa os resultados. “Profissionais de educação física e nutrição sabem como programar o treino e a dieta para que ambos se ajudem na busca pelos objetivos do cliente.”

Saiba mais sobre Bruno Sapo

Os conceitos do futebol americano e os R$ 200 emprestados do pai foram suficientes para levar Bruno Sapo a se tornar uma referência em educação física. Ex-atleta, educador físico e comentarista, Bruno é conhecido por desenvolver o Treino do Sapo (TDS), uma metodologia própria de condicionamento físico criada para pessoas comuns, baseada nos fundamentos do futebol americano. “Preto, Profissional de Educação Física, anti-racista, treinador, ex-atleta, nerd e crossfiteiro”, como se descreve Bruno, ele se posiciona abertamente sobre temas que muitos evitam, como desmistificação da atividade física, gordofobia, racismo, entre outros, e se destaca ainda mais por isso.

