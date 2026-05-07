Consciência política e pragmatismo, por Orestes Camargo Neves

Consciência política e pragmatismo

“É na esfera regional que a vida acontece: é onde o asfalto termina, onde o hospital atende e onde a escola funciona...“

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Em um sistema presidencialista, como o nosso, o eleitor tem maior foco no voto para o Poder Executivo do que no voto dos representantes do Legislativo! Afinal, a exposição pública e midiática de presidentes, governadores e prefeitos é sempre maior que a de senadores, deputados e vereadores! A carência percebida pelo cidadão, invariavelmente, torna o ocupante da cadeira executiva como o “responsável“ por isso. A verdade é que a Constituição de 1988, na prática,tirou muito do poder discricionário do Executivo.

A fraqueza e a omissão de alguns presidentes acabou por dar aos legisladores ferramentas que os tornam “pequenos governantes”, seja pelas emendas impositivas ou pela dependência que o gestor tem de cada parlamentar. Gostemos ou não disso, esta é a realidade que está aí e que veio para ficar!

Com esse empoderamento dos parlamentares, na escolha de um deputado, o eleitor tem que ser mais seletiva, crítica e, principalmente, pragmática! O eleitor deve ter olhos mais objetivos, avaliando melhor quem é esse candidato que ele pretende colocar no parlamento e qual vai ser a retribuição que o eleito deve lhe proporcionar.

Isto posto, na hora de escolher o deputado que o representará, o eleitor deve ponderar se o seu candidato: sabe onde fica seu bairro; vai ter um escritório político na sua região; vai dar ao eleitor local condições de cobrar, dialogar e avaliar diretamente sua atuação; vai priorizar emendas para sua região; vai representar sua cidade quando ela precisar dele; vai defender os interesses que sustentam a economia da sua vizinhança; tempropostas para os gargalos logísticos ou sociais da sua microrregião; vai estar na quermesse, na igreja, na entidade de sua cidade…

Nossa região, desde a década de 1970, sempre teve um ou mais representantes parlamentares edesmerecer o que a nossa região obteve com tal representatividade é mera questão de desinformação! Mas, há duas legislaturas, ficamos à mercê de batermos à porta de gabinetes, com o chapéu na mão.

Em tempos de polarização ideológica e de construção de narrativas em redes sociais, esquecemos dos candidatos regionais para elegermos “campeões de votos” que, ao serem questionados sobre a possibilidade de enviar emendas à nossa região, respondem que, se forem atender a todos os municípios onde tiveram votos, eles “quebrariam o caixa do governo”…

Votar em candidatos da mesma região não é uma questão de bairrismo ou de egocentrismo, mas de eficiência democrática, pois quando o eleitor vota estrategicamente, ele transforma seu voto em instrumento de equilíbrio político! Pense nisso!

Orestes Camargo Neves

Movimento Gente Nossa Pela Nossa Gente

Movimento apartidário criado pela sociedade civil americanense, barbarense e novaodessense para resgatar o protagonismo político das três cidades, fazendo jus ao potencial produtivo e econômico da região.

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